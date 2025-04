Ból brzucha

Może mieć różną lokalizację, ponieważ nowotwór może lokalizować się w różnym odcinku jelita grubego. Może to być ból rozlany albo zlokalizowany, kurczowy lub kłujący. Czujność powinien wzbudzić nawracający, uporczywy ból.

Krwawienie

Jeśli w kale zaobserwujemy krew lub duże ilości śluzy samego lub wymieszanego z krwią niezwłocznie powinniśmy udać się do lekarza. Nie musi to być rak jelita grubego, wiele innych chorób daje ten objaw, ale one też wymagają leczenie i kontroli. Krwawienie występuje w żylakach odbytu, w chorobie Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego i innych.

Biegunka lub zaparcie

Niepokój, szczególnie w połączeniu z wyżej wymienionymi objawami może wzbudzać zmiana rytmu wypróżnień. Jeśli do tej pory nie mieliśmy biegunki lub zaparć, i nagle się zaczęły, a nie są związane z błędami dietetycznymi powinny skłonić do konsultacji z lekarzem.

Zmęczenie, męczliwość, bladość

To są objawy niedokrwistość. Rakowi jelita grubego często towarzyszy niedokrwistość z niedoboru żelaza. Szczególnie niepokojąca jest taka, która nie ustępuje pomimo leczenia żelazem. Przyczyną niedokrwistości są przewlekłe utajone krwawienia z przewodu pokarmowego. Krwi w kale nie widzimy, ale wykryje ją badanie na krew utajoną.

Chudnięcie

Ciągle zbyt wiele osób zgłasza się do lekarza za późno. Ignorują ból brzuch łykając kolejną tabletkę przeciwbólową, biegunkę i zaparcie uważają za wstydliwy objaw, o którym się nie mówi i czekają aż same przejdą. Czekają do momentu aż nagle zaczną tracić masę ciała, a to już jest objaw zaawansowanej choroby nowotworowej.

Pamiętajmy, że może my przeczekamy ból i inne objawy, ale nowotwór na nas czekać nie będzie.

