PCOS a zaburzenia miesiączkowania

Zespół policystycznych jajników może manifestować się

różnego typu zaburzeniami miesiączkowania. Diagnoza choroby bywa stawiana u

młodych kobiet, u których pierwsza

miesiączka pojawiła się znacznie później niż u ich rówieśniczek. Bardzo

rzadko PCOS odpowiada za pierwotny brak miesiączki (jest przyczyną jedynie 3 –

5% tego typu przypadków).

U około 50 - 90% pacjentek (dane różnią się w zależności od

źródła) występują natomiast zaburzenia miesiączkowania polegające na rzadkim i nieregularnym występowaniu

krwawień (odstępy pomiędzy nimi wynoszą zwykle ponad 35 dni). Co ważne –

podczas cykli miesiączkowych kobiet z zespołem policystycznych jajników nie

występuje zazwyczaj owulacja (są to tzw.

cykle bezowulacyjne).

PCOS a starania o

dziecko

Bardzo częstą przyczyną zgłoszenia się do lekarza kobiety, u

której później zostanie rozpoznane PCOS, są trudności z zajściem w ciążę. W zależności od nasilenia zaburzeń

hormonalnych, płodność może być ograniczona w różnym stopniu – aż do całkowitej

niepłodności włącznie.

PCOS a nadmiar

androgenów

Nadmiar androgenów

(czyli męskich hormonów płciowych) jest jedną z najważniejszych patologii

występujących w zespole policystycznych jajników. Zmiany w ciele kobiety, które

mogą dokonywać się pod ich wpływem:

pojawienie

się owłosienia w miejscach typowych

dla mężczyzn , co określane jest mianem „hirsutyzmu”. Miejscami tymi są

m.in. górna warga, podbródek, okolice brodawek sutkowych, wewnętrzne

powierzchnie ud, mostek, pośladki, barki.

zmian trądzikowych na skórze,

na skórze, łysienie o typie męskim (powstają

charakterystyczne „zakola”, włosy wypadają także na szczycie głowy),

tłuszczowej – odkłada się ona przede wszystkim na brzuchu (czyli w

miejscu typowym dla mężczyzn),

, obniżenie barwy głosu.

PCOS a nieprawidłowa

masa ciała

Problem nadwagi i

otyłości dotyczy ponad połowy kobiet z zespołem policystycznych jajników.

Tak jak już wspomniano – tkanka

tłuszczowa gromadzi się głównie na brzuchu.