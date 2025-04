Powszechnie wiadomo, że palenie papierosów hamuje apetyt, jednak do tej pory nie do końca jasny był mechanizm, który wywołuje taką reakcję. Aby rozwikłać tę zagadkę naukowcy skoncentrowali się na badaniu receptorów nikotynowych w podwzgórzu - ośrodku mózgowym kontrolującym m.in. uczucie głodu i sytości.

Badania prowadzono na myszach laboratoryjnych i ustalono, że jeden z podtypów receptora nikotynowego – α3β4, może wpływać na na hamowanie apetytu pod wpływem nikotyny. „Identyfikacja tego receptora jest niezbędna do zrozumienia mechanizmów związanych z uzależnieniem i masą ciała.” - tłumaczy dr Mariella De Biasi, uczestnicząca w pracach grupy badawczej - „W tej chwili wyniki dotyczą jedynie myszy, jednak jest to dopiero pierwszy krok na drodze do stworzenia leków, które pomogą zerwać z nałogiem palenia papierosów bez problemów z przybieraniem na wadze.”

Wiele osób rezygnuje z rzucania palenia z powodu strachu przed przytyciem. Niestety jest to bardzo zgubne myślenie. Palenie przyczynia się bowiem do rozwoju wielu chorób układu krążenia, nowotworów, w tym raka płuc, a także zaburzeń układu rozrodczego, czy wreszcie przyspiesza starzenie się skóry. Szczupła sylwetka nie jest warta zagrożenia jakie niosą ze sobą papierosy – podkreślają eksperci.

To jednak nie wszystko. Naukowcy wierzą, że wyniki ich badania nie tylko pomogą palaczom ostatecznie rozstać się z nałogiem, ale również przyczynią się do zmniejszenia epidemii otyłości i związanych z nią powikłań.

Wyniki swojej pracy naukowcy opublikowali na łamach czasopisma Science.

