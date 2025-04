fot. Fotolia

Metody leczenia otyłości



Lekarze mają do dyspozycji takie metody leczenia otyłości jak na przykład: balon Orbera, sleeve resekcję bądź też by-passy.

– Tego typu specjalistyczne kuracje przeznaczone są przeważnie dla osób z BMI 28 bądź wyższym, u których stosowanie diety nie przynosi efektów – wyjaśnia dietetyk dr Monika Molenda-Dąbrowska ze szpitala Medicover. – Wyboru jednej z tych metod dokonuje lekarz, biorąc pod uwagę wiele czynników, między innymi stopień otyłości, a także wiek i płeć pacjenta oraz ryzyko rozwoju chorób towarzyszących.

Jak działa balon Orbera?



Balon Orbera jest najmniej inwazyjną metodą leczenia otyłości. Terapia z jego wykorzystaniem polega na wprowadzeniu do żołądka pustego silikonowego balonu, a następnie wypełnieniu go roztworem soli fizjologicznej.

– To sprawia, że pacjent ma uczucie sytości po zjedzeniu znacznie mniejszego posiłku niż dotychczas. Balon pozostaje w brzuchu przez sześć miesięcy, a następnie zostaje usunięty. W tym czasie można stracić nawet około 20 kg, ale trzeba pamiętać, że sam balon Orbera jeszcze nie gwarantuje spadku wagi. Gwarancją sukcesu jest kontynuowanie już wprowadzonych zmian w celu utrwalenia nowych, zdrowych nawyków w zakresie zdrowego stylu życia. Ważne jest przestrzeganie zaleconych przez specjalistę zmian w codziennej diecie i regularna aktywność fizyczna, również po jego usunięciu – podkreśla dr Monika Molenda-Dąbrowska.

Niezależnie od tego, czy udało nam się schudnąć dzięki odpowiednio dopasowanej diecie czy też jednej z metod leczenia otyłości, musimy pamiętać o tym, że czas utrzymania niższej wagi zależy w ogromnej mierze od nas. Nowy styl życia i odżywiania powinniśmy utrzymać także już po osiągnięciu wymarzonej masy ciała. W ten sposób zwiększamy swoje szanse na uniknięcie efektu jo-jo, a przede wszystkim skuteczniej dbamy o swoje zdrowie.

