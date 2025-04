„Jeśli twoim celem jest utrata wagi, zaniedbywanie snu jest jak wsadzenie kija w szprychy jadącego roweru” - komentuje wyniki główna autorka pracy Plamen Penem.

W badaniu uczestniczyło 10 ochotniczek z wskaźnikiem masy ciała popularnie zwanym BMI od 25 do 32. W czasie badania panie otrzymywały zbilansowaną dietę pokrywającą 90% ich spoczynkowego zapotrzebowania energetycznego, czyli średnio około 1450 kcal na dzień. Sam eksperyment podzielono na 2 etapy, każdy trwający po 2 tygodnie. W pierwszej fazie uczestniczki badania w ciągu doby wyznaczone miały 8,5 godziny na odpoczynek nocny, z czego średnio sam sen trwał 7 godzin i 25 minut. W czasie następnych 14 dni czas na sen został ograniczony do 5,5 godziny i trwał przeciętnie 5h 14 minut. W czasie tych 4 tygodni waga oraz inne parametry stanu zdrowia uczestniczek były regularnie kontrolowane, dzięki czemu stwierdzono bardzo ciekawe prawidłowości. Po każdym 2 tygodniowym etapie badania panie schudły przeciętnie niecałe 3 kilogramy. Jednak w fazie, w której mogły się wysypiać na te 3 kg składało się 50% tłuszczu i 50% beztłuszczowej masy ciała. Natomiast na etapie z deficytem snu jedynie 600 gramów utraconej wagi stanowił tłuszcz. Co ciekawsze niedobory snu zwiększały apetyt i jedynie ścisłe warunki i kontrola w trakcie trwania badania uniemożliwiły pacjentkom podjadanie między posiłkami. Znalazło to również odzwierciedlenie w badaniach hormonalnych. W okresie niedoboru snu doszło do podniesienia poziomu hormonu odpowiedzialnego za odczuwanie głodu – greliny. Grelina oprócz tego odpowiada za zatrzymywanie tkanki tłuszczowej w organizmie i zwiększenie produkcji glukozy w wątrobie, czyli wszystko to, co niekorzystne i czego chcemy unikać w czasie odchudzania. „ Po raz pierwszy mamy dowód na to, że ilość snu wpływa na powodzenie diety. Przez to osoby chcące zrzucić parę zbędnych kilogramów nie powinny ignorować tego jak długo śpią, ponieważ dzięki temu mogą wzmocnić lub osłabić pozytywne efekty swoich wysiłków” – podsumowuje na zakończenie Planem Penem.Źródło: Science Daily/kp

