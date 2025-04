Czym jest nawracające zapalenie pęcherza?

W nefrologii nawrót zakażenia definiowany jest jako kolejna infekcja występująca po leczeniu, która wynika z przetrwania w drogach moczowych patogenów odpowiedzialnych za poprzedni epizod. U części pacjentek wyraźny jest związek między kolejnymi nawrotami a aktywnością seksualną.

Jaki jest obraz kliniczny tej choroby?

Typowymi objawami tej choroby są: ból przy mikcji, częste oddawanie moczu, bolesne parcie na pęcherz. Innymi dolegliwościami mogą być nietrzymanie moczu oraz tkliwość uciskowa w okolicy nadłonowej. Z reguły kolejnym epizodom nie towarzyszy gorączka.

Kiedy rozpoznać nawracające zapalenie pęcherza moczowego?

Poza obrazem klinicznym do rozpoznania potrzebne jest stwierdzenie obecności drobnoustrojów chorobotwórczych w moczu. W tym celu wykonuje się jego posiew. Warto podkreślić, że rozpoznając pierwszy epizod zapalenia pęcherza, to badanie nie jest konieczne. Najczęstszymi przyczynami zakażenia układu moczowego są Escherichia coli i Staphylococcus saprophyticus. Jednak czasami zakażenie może być następstwem rzadko występujących bakterii jak Proteus mirabilis, Klebsiella czy Enterococcus.

Jeśli posiew ujawnia typową etiologię i jeśli nie stwierdza się współistnienia czynników ryzyka, tak zwanego powikłanego zakażenia układu moczowego (patrz niżej), wówczas nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych badań obrazowych.

Czym jest powikłane zakażenie układu moczowego?

By nazwać zakażenie układu moczowego powikłanym musi zostać spełniony jeden z poniższych warunków:

rozpoznana kamica moczowa,

przeszkoda w odpływie moczu,

ciąża ,

, cukrzyca,

upośledzenie ogólnoustrojowych lub miejscowych mechanizmów obronnych,

nietypowa etiologia,

płeć męska.

Jak leczyć kolejne nawroty?

Leczenie nawrotów zawsze opiera się na wyniku badania bakteriologicznego i prowadzone jest zdecydowanie dłużej niż ostre zapalenie pęcherza - 4-6 tygodni. Wyboru antybiotyku dokonuje się dopiero, gdy znana jest etiologia zakażenia.

Jak zapobiegać nawrotom?

Wśród niefarmakologicznych sposobów zapobiegania nawrotom warto wymienić:

regularne oddawanie moczu,

spożywanie dużej ilości płynów (w tym soku z żurawiny),

unikanie używania wkładek higienicznych, dezodorantów intymnych, kapturków naszyjkowych, dopochwowych środków plemnikobójczych,

unikanie kąpieli bąbelkowych oraz płynów do kąpieli.

W celach profilaktycznych stosowane są także metody farmakologiczne:

