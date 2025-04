Lepiej zapobiegać, niż leczyć!

Istnieje bardzo mądra zasada, jednak niestety zbyt rzadko stosowana, która mówi o tym, iż dużo lepiej zapobiegać występowaniu choroby (prowadzić profilaktykę pierwotną), niż leczyć istniejący już proces chorobowy. Tę zasadę również można stosować względem zatokowego bólu głowy, poprzez zapobieganie wystąpieniu ostrego zapalenia zatok. Profilaktyka wtórna jest to natomiast zapobieganie wystąpienia kolejnego epizodu zapalenia zatok.

Działania profilaktyczne – unikaj bakteryjnego zapalenia zatok!

Należy przerwać łańcuch przyczynowo-skutkowy prowadzący od infekcji wirusowej w obrębie górnych dróg oddechowych, poprzez wirusowe zapalenia zatok, aż do wtórnego bakteryjnego zapalenia zatok. Można osiągnąć ten cel stosując odpowiednio wcześnie leczenie objawowe, przy pomocy którego nastąpi zmniejszenie obrzęku i przekrwienia błony śluzowej, a tym samym zlikwiduje się bardzo sprzyjające środowisko do namnażania bakterii w obrębie zatok.

Osoby z potwierdzoną kolonizacją gardła paciorkowcem z grupy A mają również zwiększone ryzyko ostrego zapalenia zatok, dlatego w takich przypadkach należy rozważyć eradykację patogenu – czyli jego usunięcie. Również w przypadku bardzo częstych infekcji bakteryjnych w obrębie górnych dróg oddechowych można stosować miejscowe złożone szczepionki, zawierające wiele antygenów najczęściej powodujących zakażenia patogenów.

Krzywa przegroda nosa, przerośnięty migdałek i polipy

Nieprawidłowości anatomiczne, które znajdują się w pobliży kompleksu ujściowo-przewodowego, jeżeli jest taka możliwość powinny być poddane korekcji. Należą do nich najczęściej: krzywa przegroda nosa, polipy, przerost małżowin nosowych, a w przypadku dzieci przerosły migdałek gardłowy. Podczas zabiegu korekcji krzywej przegrody nosa, jeżeli towarzyszy temu obecność bardzo wąskich ujść przewodów nosowych, poszerza się je, aby wydzielina z zatok mogła swobodnie spływać do jamy nosowej.

Wszystko wina zębów?

W przypadku zapalenia zatoki szczękowej najczęściej czynnikiem sprawczym jest zapalenie korzenia drugiego przedtrzonowego i pierwszego trzonowego zęba, dlatego wszystkie stany zapalne w obrębie zębów powinny być wcześnie leczone u stomatologa.

Gdy antybiotyk szkodzi…

Warto również wspomnieć, iż nieodpowiednie przyjmowanie antybiotyku, np.: w innych dawkach niż zalecił lekarz, w nieregularnych odstępach czasowych bądź też w przypadku, gdy zaraz po ustąpieniu objawów odstawia się antybiotyk, może spowodować przewlekanie się infekcji w obrębie zatok bądź jej szybki nawrót oraz - co gorsza! - na wystąpienie groźnych dla zdrowia i życia powikłań.

Czy się uda?

Niestety nikt nie zagwarantuje, iż mimo prowadzonej odpowiedniej profilaktyki na pewno unikniemy ostrego zapalenia zatok przynosowych, a tym samym bólu głowy i innych dokuczliwych objawów. Jednak są szanse, iż znacznie zredukujemy prawdopodobieństwo wystąpienia przykrego zakażenia, które dodatkowo może nawracać lub prowadzić do poważnych powikłań.

