Bezpieczny seks w ciąży

Pierwszą i najważniejszą zasadą jest chęć obojga partnerów do współżycia. Kobieta ze względu na wiele dolegliwości związanych z ciążą może nie mieć ochoty na seks (zwłaszcza w I trymestrze i na niedługo przed porodem). Jeżeli już zdecydowaliście się na współżycie, należy zadbać o bezpieczeństwo dziecka.

Stosunki w ciąży powinny być bardziej płytkie – należy unikać głębokiej penetracji, ponieważ szyjka macicy i pozostałe narządy płciowe są bardziej przekrwione, więc podatne na urazy.

Należy też unikać pozycji, w których kobieta leży na plecach oraz takich, kiedy uciśnięte jest podbrzusze partnerki. Powiększająca się macica może uciskać na duże naczynia krwionośne, co prowadzi do złego samopoczucia a w skrajnych przypadkach omdleń.

Kwestią sporną są prostaglandyny zawarte w nasieniu. To substancje pobudzające czynność skurczową macicy, przygotowują też szyjkę macicy do porodu. Uważa się, że ich stężenie w nasieniu jest zbyt małe, aby zagrażać prawidłowej ciąży. Jednak jeżeli bardzo was to niepokoi, dobrym rozwiązaniem są prezerwatywy.

Skurcze macicy występujące podczas orgazmu nie zagrażają ciąży prawidłowej. Dziecko jest dobrze chronione przez macicę, błony płodowe oraz płyn owodniowy i odczuwa co najwyżej przyjemne kołysanie podczas pobudzenia seksualnego mamy.

Bezpieczne pozycje

W I trymestrze ciąży nie ma zaleceń co do konkretnych pozycji. Nie trzeba rezygnować z żadnych ulubionych przez partnerów ułożeń. Restrykcje zaczynają się dopiero od II trymestru. Od tego momentu partnerka powinna unikać pozycji na plecach oraz tych kiedy uciśnięty jest jej brzuch. W ostatnim trymestrze brzuch znacznie zwiększa swoje rozmiary, co wymusza na partnerach określone pozycje seksualne.

Preferowane są pozycje tylne: na boku (partner znajduje się z kobietą) oraz gdy kobieta klęczy przodem do brzegu łóżka a mężczyzna klęczy za nią. Bezpieczne są również pozycje, w których kobieta znajduje się na górze.

Jakie objawy są niepokojące?

W prawidłowej ciąży życie seksualne rodziców zwykle przebiega bez zakłóceń. Jednak należy zwracać uwagę na niepokojące objawy, mogące świadczyć o zagrożeniu. Jeżeli podczas lub po stosunku kobieta odczuwa ból, zbyt silne skurcze macicy, bądź pojawiły się plamienia lub krwawienie należy skontaktować się z lekarzem. Może to nie być nic groźnego, ale może się zdarzyć, że trzeba będzie zrezygnować ze współżycia na jakiś czas, a nawet na cały okres trwania ciąży.

