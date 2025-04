Nie tylko przewód pokarmowy…

Alergeny pokarmowe mają zdolność do wywoływania zmian chorobowych w licznych narządach wewnętrznych, nie tylko w przewodzie pokarmowym. Pierwsze objawy występują zazwyczaj u dzieci i mają związek z nadwrażliwością na białka mleka krowiego. Objawy alergii pokarmowej u dorosłych mogły ujawnić się w dzieciństwie, w wieku dorosłym, mogą wystąpić wraz z reakcją na uczulające pyłki roślin oraz wraz z zadziałaniem innych bodźców.

Niepokojące reakcje mogą wystąpić zaraz po spożyciu uczulającego pokarmu, często jednak są efektem opóźnionej reakcji układu immunologicznego i mogą pojawić się 2 do 48 godz. po spożyciu posiłku, a nawet później.

Symptomy alergii pokarmowej mogą być:

uogólnione ( reakcja wstrząsowa );

); dotyczące przewodu pokarmowego (zespół alergii jamy ustnej, refluks przełykowy z przyczyn alergicznych, ostra alergiczna reakcja błony śluzowej żołądka , przewlekła alergiczna reakcja błony śluzowej żołądka, alergiczne eozynofilowe zapalenie przełyku lub żołądka i jelit, ostre i przewlekłe zaburzenia jelitowe);

, przewlekła alergiczna reakcja błony śluzowej żołądka, alergiczne eozynofilowe zapalenie przełyku lub żołądka i jelit, ostre i przewlekłe zaburzenia jelitowe); dotyczące pozostałych narządów (najczęściej skóry i układu oddechowego).

Reakcja wstrząsowa

Alergia pokarmowa stanowi jedną z najczęstszych przyczyn reakcji wstrząsowych, w tym wstrząsu anafilaktycznego, który jest stanem zagrożenia życia. Ten bardzo niebezpieczny przejaw alergii, wynika często z sumowania się bodźców (np. połączenie alergenu z alkoholem) lub z obecności tzw. alergenów zamaskowanych (występujące w pokarmach w minimalnych ilościach, jako dodatki lub zanieczyszczenia).

Produkty, które najczęściej wywołują wstrząs to: orzeszki ziemne, ryby, skorupiaki, seler, białko jaja kurzego, ziarno sezamowe, przyprawy.

Objawy rozwijają się nagle i mają burzliwy przebieg. Nie zawsze jednak reakcja ma przebieg gwałtowny. Warto znać objawy wstrząsu, żeby jak najszybciej pomóc choremu. Pierwszym symptomami są często: spadki ciśnienia i przyspieszenie tętna. Mogą pojawić się również: nudności, bóle brzucha, luźne stolce, uczucie parcia na pęcherz moczowy. Ostre objawy występują najczęściej po 4-8 h lub nawet po 24h od spożycia uczulającego pokarmu. Poprzedzone są objawami wczesnymi. Obejmują: ostre napady bólu w jamie brzusznej z towarzyszącymi nudnościami, wymiotami lub biegunką, ostre napady bólów głowy, pokrzywkę ostrą, obrzęk jamy ustnej, gardła, krtani, napad astmy oskrzelowej.

Objawy żołądkowo - jelitowe

Reakcje przewodu pokarmowego to m.in.: wymioty, brak apetytu, biegunki, zaparcia, bóle brzucha, nudności, nieprawidłowy przyrost masy ciała.

Zespół alergii jamy ustnej charakteryzuje się występowaniem grudek, wykwitów, zaczerwienienia na błonie śluzowej jamy ustnej, w ciągu kilku minut od spożycia uczulającego pokarmu. Mogą pojawiać się trudności z połykaniem, chrypka. Refluks przełykowy z przyczyn alergicznych – zarzucanie treści żołądkowej do przełyku, uczucie pieczenia za mostkiem, ból brzucha, nudności.

Ostra alergiczna reakcja błony śluzowej żołądka – po spożyciu pokarmu występują ostre bóle kurczowe brzucha. Przewlekła alergiczna reakcja błony śluzowej żołądka – dolegliwości dyspeptyczne, wzdęcia, uczucie pełności, bóle brzucha. Alergiczne eozynofilowe zapalenie przełyku lub żołądka i jelit – zapalenie przełyku daje podobne objawy do choroby refluksowej. Zapalenie żołądka i jelit objawia się: biegunką, wymiotami, uczuciem dyskomfortu w jamie brzusznej, uporczywymi bólami brzucha, zaburzeniami wchłaniania.

Ostre i przewlekłe zaburzenia jelitowe – ostre zaburzenia charakteryzują się występowaniem biegunek, przewlekłe natomiast mają mało charakterystyczne objawy: zaburzenia w wypróżnianiu, wzdęcia, objawy dyskomfortu. Związek ze spożywaniem pokarmów jest często mniej zauważany.

Układ oddechowy

Symptomy choroby dotyczące układu oddechowego to np: utrzymujący się nieżyt nosa, przewlekły kaszel, kichanie, świszczący oddech, nawracające infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych, zapalenie uszu, obrzęk krtani, astma.

Skóra

Objawy skórne mogące świadczyć o alergii pokarmowej to m.in.: pokrzywka, świąd skóry, suchość skóry, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk warg, rumień, atopowe zapalenie skóry.

Co również powinno nas zaniepokoić?

Alergeny pokarmowe powodują również patologiczne reakcje: układu nerwowego (bóle głowy, migrena, zaburzenia snu, nadmierna ruchliwość, rozdrażnienie), układu moczowego, narządu wzroku (alergiczny nieżyt spojówek).

Podsumowując: objawy alergii pokarmowej często mogą powodować trudności diagnostyczne. Dotyczą, bowiem nie tylko układu pokarmowego, ale także innych układów. Czasami dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego nie występują wcale, a choroba manifestuje się np. objawami skórnymi.