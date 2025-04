Czym jest choroba Hirschprunga?

Choroba Hirschprunga dotyczy jednej na 5 tysięcy osób na świecie, z czego większość stanowią mężczyźni. Choroba ta polega na braku komórek i zwojów nerwowych na pewnym odcinku jelita grubego. Powoduje to, że fragment bezzwojowy nie wykazuje ruchów perystaltycznych i w związku z tym nie przesuwa masy kałowej, tworząc swoisty „korek”. Brak komórek zwojowych może dotykać odcinka jelita o różnej długości. W większości przypadków objęta jest esica. Typowe objawy tej choroby objawiają się niedługo po urodzeniu. Na podejrzenie choroby Hirschprunga może wskazywać opóźnione oddanie smółki przez noworodka. Inne możliwe objawy to wzdęcia brzucha, zaparcia, wymioty,zapalenie jelit, niekiedy prowadzące nawet do perforacji czyli przerwania ściany przewodu pokarmowego. Po okresie zaparć kiedy w przewodzie pokarmowym dojdzie do nagromadzenia dużej ilości mas kałowych może dojść do dużego naporu na ścianę nieprawidłowego jelita. Masy kałowe mimo braku perystaltyki zostają przesunięte, niekiedy z duża siła, doprowadzając do nieotrzymania stolca.

U kogo występuje przede wszystkim?

Choroba Hirschprunga częściej występuje u osób z wadami wrodzonymi takimi jak zespół Downa, wady serca, zarośnięcie odbytu, wnętrostwo czy wodonercze.

W celu zdiagnozowania choroby oprócz badania lekarskiego wykonywane jest zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej, wlew doodbytniczy w którym ocenia się długość zajętego odcinka, badanie manometryczne które polega na badaniu ciśnienia w przewodzie pokarmowym. Ostateczną diagnozę przynosi biopsja jelita w której stwierdza się brak komórek zwojowych.

Leczenie

Leczenie w łagodnych przypadkach może być zachowawcze polegające głównie na wykonywaniu regularnych wlewek doodbytniczych. Ostateczne wyleczenie może jedynie przynieść zabieg operacyjny. Polega on na wycięciu nieprawidłowo pracującego fragmentu jelita grubego i odtworzeniu ciągłości przewodu pokarmowego. Niekiedy konieczne jest początkowe wyłonienie przetoki jelitowej zwanej „sztucznym odbytem” a dopiero w kolejnym etapie operacji zespolenie dwóch zdrowych końców jelita.

