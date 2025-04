Jak się odżywiać w czasie podróży?

Podczas wakacyjnych wyjazdów nie jest łatwo przestrzegać zasad zdrowego odżywania. Bardziej niż zwykle jesteśmy też narażeni na różnego typu pokusy – lody, słodycze czy fast foody. Jak ustrzec się przed pułapkami prowadzącymi do dodatkowych kilogramów?



Beztrosko spędzany czas nie sprzyja planowaniu regularnych godzin posiłków, a brak miejsca

do ich przygotowania sprawia, że chętniej sięgamy po dania gotowe i półprodukty. Zmiana trybu dnia czy niedostępność niektórych produktów powodują, że znacznie trudniej jest nam stosować się do zaleceń prawidłowej diety. O przygotowanie specjalnego planu żywieniowego na czas podróży najlepiej poprosić dietetyka. Warto również pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

Co zabrać w podróż?



Przed wyjazdem zaplanujmy, czy w trakcie podróży zatrzymamy się w restauracji, czy zabierzemy ze sobą wcześniej przygotowane posiłki. Jeszcze przed wyjściem z domu zjedzmy

pożywne śniadanie, które dostarczy nam energii na cały dzień. Może to być pełnoziarniste

pieczywo z twarożkiem, chudą wędliną i warzywami. Na drogę nie zabierajmy produktów

ciężkostrawnych i pobudzających perystaltykę jelit – tłustych mięs, pasztetów, serów pleśniowych, pikantnych dodatków oraz warzyw o właściwościach wzdymających np. fasolki lub groszku.

Najlepszą przekąską będzie jogurt, owoce lub sok warzywny. - Zamiast słodyczy, które chętnie

podjadamy w czasie podróży, wybierzmy np. świeże owoce. Są one mniej kaloryczne, a znacznie

bardziej wartościowe pod względem zawartości składników odżywczych. Jeśli nie będziemy mieli

możliwości, aby zjeść ciepły obiad w ciągu dnia, zabierzmy w pojemniku sałatkę z warzyw i gotowanego kurczaka, wymieszaną z łyżką oleju oraz przyprawami. Pamiętajmy też, żeby zawsze mieć przy sobie butelkę wody mineralnej, zwłaszcza w czasie upałów – mówi Ewelina Kasperek, dietetyk z Centrum Naturhouse. Zrezygnujemy za to z napojów słodzonych i gazowanych, ponieważ mogą one powodować zgagę i przepełnienie żołądka.

Wakacyjne nawyki żywieniowe



Zanim udamy się na upragniony wypoczynek powinniśmy się zastanowić, czy chcemy sami przygotowywać nasze codzienne menu czy też wybieramy opcję all inclusive. Z menu wybierajmy przede wszystkim warzywa w postaci zup czy sałatek i owoce, a w drugiej kolejności dania mięsne.

Jeśli nie znamy zbyt dobrze lokalnych produktów, nie kupujmy jedzenia na targach. Omijajmy też

lokale oferujące dania typu fast-food. - Dużym błędem popełnianym w trakcie wakacji jest pomijanie posiłków lub zastępowanie ich słodkimi przekąskami. Nawet jeśli z powodu upałów nie

odczuwamy głodu, pamiętajmy aby w ciągu dnia zjeść trzy duże posiłki i dwa mniejsze, najlepiej w regularnych odstępach czasu – zaleca dietetyk z Naturhouse.

Jeśli chcemy zachować zdrowie i szczupłą sylwetkę również podczas wakacji musimy się wykazać rozsądkiem oraz silną wolą. Przestrzeganie prawidłowych nawyków żywieniowych jest

naszym obowiązkiem, z którego nie zwalnia nas nawet beztroski czas odpoczynku.

