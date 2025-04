W składzie kurzu można znaleźć praktycznie wszystko – złuszczony naskórek, sierść zwierząt, cząsteczki piasku, okruszki jedzenia, roztocze (w jednym gramie kurzu może występować nawet 2 tysiące roztoczy). Odchody tych pajęczaków działają drażniąco na organizm człowieka. I tak naprawdę nie trzeba być alergikiem, by poczuć negatywne skutki przebywania w zakurzonych pomieszczeniach, takie jak: katar, łzawienie oczu czy suchy kaszel.

Reklama

Jak się efektywnie sprzątać mieszkanie?

Sposób 1: Czyść od góry. Przecierając meble należy zacząć od najwyższych elementów, sprzątając warstwowo. W przeciwnym razie tylko strącamy kurz na wcześniej czyszczone powierzchnie, co wymusza ponowne ich odkurzanie.

Sposób 2: Pozbądź się dywanów. Są one siedliskiem kurzu, pyłów i roztoczy (szczególnie te posiadające krótkie i rzadkie włosie). Pamiętaj też, że lepiej jest trzepać dywan na powietrzu niż odkurzać w domu. Panele, podłogi drewniane czy płytki łatwiej utrzymać w czystości.

Sposób 3: Wietrz regularnie. Na pewno warto już w czasie sprzątania otworzyć okna – dzięki temu kurz nie będzie rozprzestrzeniał się po całym mieszkaniu. W okresie wiosenno-letnim wystawiajmy pościel na działanie słońca, a w zimowym na niskie temperatury. Są to skuteczne sposoby na likwidację bytujących tam pajęczaków. Poza tym regularna wentylacja mieszkań to najprostsza metoda wspomagająca usuwanie z powietrza kurzu i wilgoci, najbardziej ulubionych przez roztocza.

Warto wiedzieć: Antyalergiczne odkurzacze, czyli jaki sprzęt wybrać, by alergik mógł czuć się bezpiecznie

Sposób 4: Używaj jednorazowych ręczników. Jeżeli do sprzątania kurzu używasz ściereczek, warto pamiętać o ich regularnej wymianie. Najbezpieczniej jest jednak stosować jednorazowe ręczniczki, które wyrzucamy od razu po użyciu. Pamiętajmy, że zwykłe szmatki już same w sobie są siedliskiem kurzu, który rozmazujemy i wcieramy w czyszczone powierzchnie.

Sposób 5: Nie tylko domowe sposoby. Jeżeli chcemy, aby nasze wysiłki przyniosły zakładany efekt, lepiej pomyśleć o antystatycznym spreju do mebli, czyli takim który nie tylko czyści i pielęgnuje meble, ale także ma formułę wchłaniającą nagromadzony brud i zapobiegającą ponownemu osadzaniu się kurzu. Nigdy nie używaj suchej szmatki, ponieważ w ten sposób zamiast czyścić cząsteczki pyłu jedynie je roznosisz.

Sposób 6: Zaopatrz się w rozpylacz. Czyszczone powierzchnie można przed sprzątaniem dodatkowo zwilżyć wodą, np. wykorzystując do tego spryskiwacz do roślin. To spowoduje, że kurz nie będzie się unosił w czasie odkurzania i sprzątniemy go dokładniej.

Sposób 7: Dbaj o sprzęty domowego użytku. Filtry znajdziesz m.in. w odkurzaczach, wentylatorach czy frytkownicach. Gdy są zbyt zabrudzone, łatwo o ich zatkanie, a w efekcie wydmuchiwanie cząsteczek kurzu do powietrza lub – w przypadku sprzętów używanych w kuchni – tłustych osadów, przyciągających wszelkiego rodzaju cząsteczki pyłu.

Sposób 8: Unikaj otwartych przestrzeni. Jeżeli planujesz remont lub jesteś na etapie projektowania mieszkania, warto pomyśleć o zabudowach po sam sufit oraz półkach zakrytych np. szkłem. Pamiętajmy, że kurz lubi wysokości, jak np. wierzchnie części szaf oraz rzadko ruszane przedmioty, jak książki czy trzymane na otwartych regałach ozdoby.

Walka z kurzem nie jest łatwa, szczególnie że nie ma sposobów by na stałe wyprosić go z naszych domów. Obok systematyczności w sprzątaniu, istnieją jednak metody, dzięki którym na pewno będzie odwiedzał nas rzadziej. Warto je stosować, by cieszyć się mieszkaniem czystszym przez dłuższy czas.

Polecamy: Gdzie w mieszkaniu mogą kryć się alergeny?

Źródło: Brait/ Best Image/ mk