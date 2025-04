Przed operacją



80 – 90% pacjentów po 70. roku życia ma co najmniej 1 chorobę towarzyszącą, prócz tej, z którą zgłasza się do chirurga. Najczęściej są to choroby układu sercowo-naczyniowego zwiększające ryzyko znieczulenia. Konieczne jest zatem poddanie się badaniu anestezjologicznemu w dniu poprzedzającym operację. Pozwoli to anestezjologowi na dobór najlepszej metody znieczulenia oraz właściwy dobór leków. Niezbędna może się okazać odpowiednia premedykacja, czyli przyjęcie leków przygotowujących pacjenta do zabiegu, zazwyczaj przeciwlękowych.

Przed operacją lekarz informuje chorego, które z dotychczas przyjmowanych leków ma przyjąć, a które odstawić. To bardzo ważne zagadnienie bywa pomijane, co może skutkować nieporozumieniami w dniu zabiegu. Nie zapomnij zatem poinformować lekarza prowadzącego o wszystkich przyjmowanych lekarstwach!

Dużym problemem u osób starszych jest niedożywienie. Długotrwały brak apetytu i nieprawidłowe nawodnienie wydłużają pobyt w szpitalu i narażają chorych na powikłania, głównie zakażenia i wydłużone gojenie ran.

Uzyskanie rzetelnych informacji od lekarza na temat operacji zmniejsza poziom lęku u pacjenta, ma zatem pozytywny wpływ na cały proces leczenia. Ponadto wymogi prawne nakazują wyrazić zgodę zarówno na operację, jak i na znieczulenie. Uważnie przeczytaj cały tekst zgody zanim go podpiszesz – aby nabrał on mocy prawnej, należy go przede wszystkim zrozumieć. Nie bój się pytać w razie wątpliwości!

Na sali operacyjnej



Po prostu zachowaj spokój. Personel medyczny wykona swoje zadanie najlepiej, jak potrafi. Pamiętaj o tym, że zabieg jest wykonywany dla twojego dobra i z myślą o poprawie zdrowia. Skorzystaj ze wsparcia bliskich w trudnych, stresujących chwilach przez zabiegiem.

Po operacji



Staraj się wykonywać polecenia personelu medycznego. Są one podyktowane twoim dobrem. Na przykład: pacjenci po znieczuleniu podawanym poprzez wkłucie w plecy są proszeni o niepodnoszenie głowy parę godzin po operacji, głównie po to, aby uniknąć popunkcyjnego bólu głowy.

Wczesne włączanie napojów i pokarmów doustnie wspomaga powrót prawidłowej pracy przewodu pokarmowego. Nie zaniedbuj tych czynności.

Bodaj najistotniejszą kwestią jest postępowanie przeciwodleżynowe i wczesne "uruchamianie" chorego. Każdy dzień spędzony w łóżku może się odbić niekorzystnie na zdolności poruszania się. Wszelki rodzaj aktywności, nawet w obrębie łóżka, działa na twoją korzyść.

Wszelkie starania personelu medycznego okażą się jednak niewystarczające, gdy w procesie zdrowienia nie będą brali udziału bliscy pacjenta, któremu potrzebna jest zarówno pomoc fizyczna, jak i psychologiczna.

