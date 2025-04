Czystość kąpieliska

W wyborze kąpieliska należy kierować się odpowiednim standardem miejsca. W zaniedbanych higienicznie obiektach mogą kryć się miliony chorobotwórczych drobnoustrojów. Woda w basenach powinna być odpowiednio wyjaławiana, a baseny dokładnie czyszczone. Kobiety o wrażliwej skórze powinny wybierać baseny z wodą ozonowaną. Najczęstszymi zakażeniami związanymi z korzystaniem z basenu są uciążliwe grzybice. Do zakażeń groźniejszymi patogenami dochodzi sporadycznie dzięki zachowaniu wyśrubowanych standardów na basenach. Decydując się na kąpiel w akwenach otwartych trzeba bezwzględnie wybierać miejsca do tego wyznaczone. Kąpiel w pobliskim jeziorze czy rzece może się skończyć groźnym dla życia zakażeniem między innymi bakterią czerwonki.

Higiena

Należy pamiętać o tym aby przed skorzystaniem z basenu, a także po wyjściu wziąć prysznic. W okolicach narządów płciowych powinno się stosować płyn przeznaczony do mycia tego obszaru. Musi on mieć odpowiednie pH, dzięki czemu wzmocni naturalne siły organizmu, a tym samym zminimalizuje możliwość zakażenia.

Po kąpieli należy dokładnie osuszyć okolice intymne. Warto również zadbać o to aby posiadać oddzielny ręcznik do osuszania ciała po wyjściu z prysznica ,a inny do okrycia się na basenie.

Krzesła dla bakterii

Korzystając z kąpielisk należy również pamiętać, żeby nie siadać bezpośrednio na wilgotnych ławkach i krzesłach - mogą być one siedliskiem niebezpiecznych patogenów. Specyficzny mikroklimat panujący na basenie, czyli ciepło i wilgoć szczególnie sprzyjają rozwojowi chorobotwórczych grzybów i bakterii.

Wzmacnianie sił organizmu

Kobiety często korzystające z kąpielisk publicznych mogą zabezpieczać się również poprzez wzbogacanie diety w zawierające probiotyki produkty, np. częste picie jogurtów z żywymi kulturami bakterii. Warte polecenia są także preparaty dopochwowe dostępne w aptekach bez recepty. Zawierają one m.in. pałeczki kwasu mlekowego dzięki czemu wzmacniają budowę prawidłowej mikroflory pochwy.

A może tampon?

Wiele kobiet w celu zapobieżenia infekcjom, w czasie kąpieli w basenie, aplikuje sobie tampon w celu zminimalizowania ryzyka wtargnięcia patogenów. Stanowiska lekarzy bywają różne w tej kwestii, część poleca takie metody uważając, że tampon będzie swego rodzaju barierą przed niechcianymi bakteriami. Inni z kolei uważają, że już sama czynność aplikacji wpływa szkodliwie na nabłonek pochwy, doprowadzając do mikrouszkodzeń co otwiera wrota dla wnikania bakterii. Stanowiska w tej kwestii są odmienne, należy rozważyć obydwa i podjąć decyzję, stosując czasem zasadę prób i błędów. Bowiem każdy organizm jest inny i nie da się jednoznacznie stwierdzić czy tampon zaszkodzi czy pomoże w tym przypadku.

Gdy dojdzie do infekcji

Jeżeli jednak zdarzy nam się infekcja pochwy, należy jak najszybciej udać się do lekarza ginekologa. Gdyby infekcje powtarzały się warto rozważyć korzystanie z kąpielisk, w których jest woda ozonowana, gwarantuje nam ona czystość mikrobiologiczną jak również zmniejszone ryzyko podrażnień miejsc intymnych spowodowane m.in. przez obecny w większości basenów chlor.

