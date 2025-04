Owsik jest małym, białym robakiem należącym do nicieni. Inwazyjne jaja owsika mogą dostać się do organizmu człowieka drogą pokarmową poprzez zanieczyszczone ręce lub ubranie, a także drogą inhalacyjną wraz z kurzem. Dominującym przejawem zakażenia jest świąd odbytu. Występuje rano lub wieczorem, może mieć różne nasilenie. Drapanie powoduje mechaniczne uszkodzenie błony śluzowej miejsc swędzących. Owsicy mogą towarzyszyć: wzmożona pobudliwość nerwowa i bezsenność. U dziecka można zaobserwować: niepokój, trudności w skupieniu uwagi, nadpobudliwość związaną ze świądem, zaburzenia snu, zgrzytanie zębami, obgryzanie paznokci, drażliwość, niechęć do nauki, utratę masy ciała. W tej sytuacji należy udać się do lekarza.

