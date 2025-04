Dla kogo profilaktyka?

Prawdę mówiąc dla każdego. Zarówna dla zupełnie zdrowych, jak i dla już chorujących na chorobę niedokrwienną serca. Mylne jest przekonanie, że to jedynie choroba starszych ludzi. Już od chwili urodzin w naszym organizmie powstają blaszki miażdżycowe – stanowiące przyczynę większości incydentów sercowo-naczyniowych.

Pośród czynników ryzyka wyróżniamy te, których nie możemy zmodyfikować (np. płeć męska, zaawansowany wiek) oraz takie, na które mamy wpływ. Oczywiście skupimy się na tej drugiej grupie.

Solony schabowy oraz słodycze

Nawyki żywieniowe leżą u podstaw codziennego funkcjonowania. Warto zatem znać najważniejsze zasady prozdrowotnego doboru pokarmów. I tak oto:

głównym źródłem kalorii i podstawą diety powinny być dla nas produkty zbożowe (ciemne, niskooczyszczone) oraz warzywa i owoce, z naciskiem na warzywa (łącznie 5 porcji, czyli co najmniej 400g dziennie).

Każdego dnia powinniśmy także wypijać około 2 szklanek mleka lub produktów mlecznych – jogurtów, kefirów, ewentualnie niezbyt tłustych serów.

Mięso powinno być chude, należy unikać wieprzowiny. Dzienna porcja nie może przekraczać 100 – 150 gramów.

Ryby, zwłaszcza morskie są cennym źródłem związków odżywczych i regulatorowych, zalecane jest więc zjadanie ich co najmniej 2 razy w tygodniu.

Zdecydowanie wystrzegajmy się soli (nie dosalaj!), dużych ilości słodyczy (w tym słodkich napojów i cukru) oraz alkoholu.

Mała aktywność fizyczna

To zmora polskiego społeczeństwa. W naszym kraju tylko około 10% ludności uprawia rekreacyjnie sport. Dla porównania, u Skandynawów ten odsetek wynosi 75%! Bardzo polecane są spacery lub bieganie, pływanie, jazda na rowerze czy na nartach.

Dla osób bez obciążeń (np. kardiologicznych) polecana jest reguła 3 – 30 – 130. A zatem wysiłek fizyczny: 3 razy w tygodniu, przez co najmniej 30 minut, z pracą serca, która dochodzi do 130 uderzeń na minutę.

Wysiłek to polecana forma walki z chorobami sprzyjającymi miażdżycy, mowa tu o nadwadze i otyłości.

Dymek

Oto dwa fakty. Co piąty Polak pali. Palenie papierosów jest współodpowiedzialne za ponad 50% zgonów (zawał serca, udar mózgu, nowotwór płuca). Wniosek nasuwa się sam. Nie warto oddawać życia za papierosy.

Kontakt z lekarzem

Niezwykle ważne jest regularne odwiedzanie lekarza rodzinnego. Kontrola ciśnienia, oznaczenie poziomu glukozy oraz lipidów w surowicy to minimalny pakiet jakiego należy oczekiwać w przypadku zagrożenia chorobami sercowo – naczyniowymi. Nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i dyslipidemie można leczyć skutecznie, niemal we wszystkich przypadkach. Wczesne wykrycie daje szanse na opanowanie zagrożenia.

Brak jest leków mogących odwrócić powstanie blaszek miażdżycowych, rozwiązaniem jest tylko profilaktyka. Raz jeszcze: TWOJE ZDROWIE ZALEŻY OD CIEBIE!