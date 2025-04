Łatwa zdobycz

Niewidoczne patogeny nie unikają niestety przyszłych mam. Odporność kobiety ciężarnej jest obniżona co sprawia, że staje się on dla nich łatwym celem. Dziecko znajdujące się w organizmie kobiety jest dla niego materiałem obcym genetycznie. Aby płód mógł się rozwijać bez przeszkód odporność w ciąży ustala się na niższym poziomie.

Łagodne dla matki, ciężkie dla dziecka

Patogeny atakujące kobiety ciężarne nie różnią się od patogenów powodujących choroby populacji ogólnej. Z reguły żadna z nas w czasie ciąży nie rezygnuje z jazdy autobusem, wizyt u rodziny lub nawet pracy. Infekcja często przebiega bezobjawowo dla matki, ale ma negatywny wpływ na organizm dziecka. Drobnoustroje mogą zakażać płód lub powodować skurcze macicy będące odpowiedzią na uwalniane do krwi przy podwyższonej temperaturze substancje. Nie należy jednak wpadać w panikę - rozsądne planowanie i odpowiednia reakcja mogą uchronić mamę i maleństwo przed negatywnymi skutkami choroby.

Odpowiednia prewencja

Pamiętaj, by planując ciążę skonsultować się z lekarzem, który wyleczy istniejące już infekcje. Szczególnie istotne są zakażenia w obrębie układu płciowego, które mogą zagrażać przyszłej ciąży. Dodatkowo lekarz przepisze odpowiednie szczepionki chroniące dziecko przed groźnymi schorzeniami. Nie wszystkie szczepienia można wykonywać po rozpoczęciu ciąży, więc w przypadku jej planowania warto pomyśleć o nich wcześniej.

Gdy mama jest chora

Choroby, które rozprzestrzeniać się mogą drogą płciową, jak wirusy zapalenia wątroby i wirus HIV oraz rzeżączka, mogą przenieść się na dziecko. Najczęściej ma to miejcse w czasie porodu, dlatego też ważna jest wiedza o tym, czy przyszła mama jest chora. W takim przypadku możliwe jest zminimalizowanie ryzyka zakażenia u dziecka.

Zaburzony rozwój

Czynnik teratogenny i fetopatia, to określenia oznaczające poważne zaburzenie rozwoju płodu. Można je rozpoznać już w bardzo wczesnym etapie ciąży.

Czynnik teratogenny wywołuje fetopatię, która może dotyczyć jednego lub kilku narządów i układać się w konkretny obraz chorobowy.

Do fetopatii dochodzi w wyniku działania wirusów teratogennych należących do grupy TORCH oraz kiły. Są to schorzenia pospolite. Przy odpowiedniej prewencji, najlepiej obejmującej okres krótki okres jeszcze przed zajściem w ciążę szanse na infekcję są bardzo małe.

