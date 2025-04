Co może sugerować grzybicę?

Po pierwsze miejsca zakażone swędzą. Można zaobserwować łuszczenie się zaczerwienionej skóry. Czasami mogą pojawić się pęcherzyki lub krostki. Jeśli grzybica umiejscowi się pod pachami pierwszym objawem może być zmiana zapachu potu na intensywny i nieprzyjemny.

Pierwsze objawy zwykle chcemy wyleczyć sami, kupując preparaty bez recepty przeznaczone do skóry suchej lub alergicznej, nie podejrzewając przyczyny zmian skórnych. Takie postępowanie może doprowadzić do nasilenia objawów i rozprzestrzenienia się grzybicy.

W leczeniu grzybicy skórnej, w której zmiany są bardzo rozległe, stosuje się najczęściej leki doustne. Czasami dodatkowo zalecane są leki w postaci maści czy kremów do smarowania bezpośrednio na zmiany. Jeśli wyprysk grzybiczy jest niewielki można ograniczyć terapię tylko maści. Czas leczenia to około 10-14 dni.

Lek terbinafina jest obecnie najczęściej stosowanym lekiem na zmiany grzybicze. Ma on działanie grzybobójcze i grzybostatycznie. W efekcie jego stosowania grzyby zostają usunięte z powierzchni skóry. Jeśli chory nie będzie rozdrapywał miejsca zakażonego i nie dojdzie do dodatkowego zakażenia bakteryjnego, po wyleczeniu nie pozostanie żadna zmiana na skórze. Jeśli leczenie grzybicy przebiegało prawidłowo, choroba nie nawróci.

Zalecane leki działają niszcząco na strukturę grzyba lub zaburzają jego regenerację. Inne leki mogą niszczyć grzyba poprzez uszkadzanie jego błony komórkowej czy uszkodzenie szlaków syntezy składników budulcowych grzyba.

Wybór leku zależy od rozległości zakażenia, wieku pacjenta i towarzyszących mu chorób. Niektóre leki mogą być podawane łącznie z kortykosterydami. Spowoduje to zmniejszenie zaczerwienienia i swędzenia zmian.

Najczęściej leki podawane miejscowo trzeba smarować 2-3 razy dziennie. Leki podawane doustnie mogą być przyjmowane raz lub dwa razy dziennie przez krótki okres czasu. Jeśli choroba jest wcześnie rozpoznana i prawidłowo leczona, skuteczność terapii jest bliska 100%.

Aby leczenie powiodło się trzeba pamiętać o dokładnym praniu ubrania przylegającego do zmiany. Grzybica skóry jest chorobą, która łatwo może się przenieść na inną osobę przez używanie wspólnych ręczników czy ubrań.

