Łysienie androgenne u mężczyzn jest spowodowane zaburzeniami hormonalnymi i uwarunkowaniami genetycznymi.

Preparaty przeciwko łysieniu czasami powodują zatrzymanie postępu łysienia, a niekiedy powodują nawet odrost włosów. W większości jednak nie są w stanie przywrócić dawnej bujności włosów. Po zaprzestaniu przyjmowaniu leków włosy przeważnie w dość krótkim czasie ponownie się przerzedzają.

Jeśli leki nie skutkują można zastosować przeszczep włosów. Obecnie jedna z metod polega na przeszczepianiu malutkich fragmentów skóry owłosionej z potylicy na miejsca łysiejące. Po pobranych miejscach nie widać śladu a wszczepione fragmenty dobrze się przyjmują. Efekt takiego leczenia jest o wiele trwalszy. Koszty tej metody są jednak dość duże, a zabieg może być przeprowadzany skutecznie tylko u niewielu osób.

Oprócz stosowania leków na porost włosów ważne jest uzupełnienie dietą lub suplementami diety niedoborów witaminowych. Prawidłowe odżywianie ma także wpływ na jakość włosów. Polecane są preparaty ze skrzypem polnym czy pokrzywą.

Leczenie farmakologiczne łysienia androgenowego u mężczyzn oparte jest w głównej mierze na stosowaniu dwóch środków. Pierwszym jest finasteryd. Jest to lek hamujący enzym zamieniający testosteron w dihydrotestosteron (DHT). Zmniejszenie stężenia DHT w skórze głowy zapobiega łysieniu, ponieważ przeciwdziała się uszkadzaniu mieszków włosowych. Finasteryd jest polecany do leczenia łysienia wśród mężczyzn. Należy stosować go raz dziennie. Kuracja miesięczna kosztuje około 100zł. Czas stosowania może być bardzo długi, a pierwsze efekty jego działania mogą być widoczne dopiero po kilku miesiącach. Efektem ubocznym mogą być przejściowe zaburzenia erekcji. Zwykle przy dłuższym okresie czasu ustępują.

Drugim lekiem o sprawdzonej skuteczności jest stosowany miejscowo na skórę minoksydil. Podobnie jak po poprzednim leku odrost włosów może pojawić się nawet po roku leczenia. Minoksydil działa poprzez poprawę ukrwienia mieszków włosowych. Lek należy wcierać w skórę głowy dwa razy dziennie.

W aptekach dostępne są także szampony i odżywki na porost włosów. Zawierają one wiele substancji odżywczych i rozgrzewających skórę głowy, które powodują poprawę jej ukrwienia. W niektórych można znaleźć substancje o działaniu antyandrogennym podobnym do działania finasterydu czy minoksydilu. Ich skuteczność jest jednak przeważnie mniejsza od wymienionych leków.

Należy pamiętać, że leczenie łysienia w zakolach może być znacznie trudniejsze niż na czubku głowy. Podane leki szybciej zmniejszają braki włosów na środku głowy.

Aby leczenie było skuteczniejsze trzeba najpierw stosować szampony dobrze nawilżające skórę głowy, a jeśli występuje łupież należy go najpierw wyleczyć.

