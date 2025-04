Fot. Fotolia

Gotowanie posiłków wysoko w górach – opis eksperymentu

Naukowcy z centrum badawczego Nestlé Research Center (NRC) w Lozannie przygotowali trzy identyczne buliony warzywne składające się z dokładnie takich samych ilości rzepy, marchwi, pora i selera. Pierwszy bulion ugotowano wysoko w górach, około 3600 metrów nad poziomem morza, a więc przy panującym na tej wysokości niższym ciśnieniu.

Dwa pozostałe buliony przyrządzono w typowym laboratorium znajdującym się na wysokości 833 m. n.p.m. – jeden w zwykłym ciśnieniu otoczenia, a drugi w wysokim ciśnieniu.

Trzy uzyskane w ten sposób w różnych ciśnieniach buliony przeanalizowano następnie w laboratorium przy użyciu szeregu procesów analitycznych oraz poddano ocenie ekspertów smakowych podczas panelu degustacyjnego.

Potrawa gotowana wysoko w górach jest smaczniejsza?

Po porównaniu wyników okazało się, że bulion ugotowany wysoko w górach, gdzie ciśnienie jest niższe, ma bardziej intensywny smak, kolor, a nawet zapach. Gotowanie na większej wysokości, a zatem w niższym ciśnieniu może też poprawić wartości odżywcze uzyskanego pokarmu. Jak? Na wysokości 3600 m. n.p.m. woda wrze w zaledwie 85°C, co umożliwia łagodniejszy proces gotowania jedzenia w niższej temperaturze, zachowujący w potrawach naturalne substancje odżywcze.

Okazuje się też, że gotowanie w niskim ciśnieniu zmniejsza utratę masy żywności, co zwiększyło wydajność gotowanych w eksperymencie warzyw.

Doprowadziło to do uzyskania bulionu znacząco bogatszego w aminokwasy, węglowodany i kwasy organiczne, a także z większym udziałem związków lotnych, odpowiadających m.in. za zapach potrawy.

Zachowanie tych elementów w komponentach potrawy sprawia, że smak, kolor i zapach finalnego dania są bardziej intensywne bez dodawania jakichkolwiek środków wzmacniających smak, barwników, a nawet soli.

Proces ten może być również stosowany do wszelkich związków wrażliwych termicznie, takich jak na przykład witaminy. To może być prawdziwa rewolucja w zdrowym żywieniu!

Źródło: Materiały prasowe Nestlé Polska S.A.

