Jak sposób odżywiania wpływa na zdrowie intymne kobiety?

Rzadko myślimy o tym, że sposób odżywiania wpływa także na zdrowie... układu rozrodczego. Czy są produkty szczególnie niewskazane dla kobiet? Jaki związek ma słodki nabiał z nawracającymi infekcjami pochwowymi? Czy poprzez odpowiednie odżywianie można zwiększyć szansę na zajście w ciążę? Pytamy eksperta, dietetyczkę Annę Grzechowiak.



Fot. Depositphotos



O wpływie diety na nasze samopoczucie i zdrowie, mówi się od jakiegoś czasu. Nie brak także

informacji dotyczących wskazówek dietetycznych przy chorobach poszczególnych narządów,

czy wprost przeciwnie – dotyczących profilaktyki wybranych chorób. Dlatego też stosunkowo

łatwo znaleźć wytyczne co do sposobu jedzenia, który ma chronić nasze serce, bądź zadbać o

redukcję stresu. Czas zwrócić uwagę na zdrowie układu rozrodczego kobiety, który rzadko łączymy ze sposobem żywienia, chyba, że nadchodzący PMS zmusza kobietę do sięgnięcia po tabliczkę czekolady...

Dieta kobieca? Dieta zasadowa



Istnieje szereg produktów, które obniżają naszą odporność, a przez to czynią kobiecy organizm

bardziej podatnym na infekcje i zakażenia. „Przede wszystkim należy pilnować, aby nie zakwaszać organizmu” - mówi Anna Grzechowiak, dietetyczka współpracująca z dystrybutorem komputerów cyklu Lady-Comp, Baby-Comp i Pearly -”Uściślijmy, że nie chodzi o ph w drogach rodnych – te musi być kwaśne, natomiast mówiąc o niezakwaszaniu organizmu – mam na myśli spożywanie jedzenia zasadowego. Dieta antygrzybiczna, to właśnie dieta zasadowa, bogata w warzywa, kaszę jaglaną, rośliny strączkowe. Z grzybicą najczęściej borykają się Panie, które mają wyziębiony układ pokarmowy, czyli jedzą za dużo nabiału, sztucznego cukru, chleba.”

Nabiał obniża odporność – także w sferze intymnej



Słodki nabiał to wróg numer jeden układu rozrodczego kobiety, ale musimy także uważać na samo mleko. „Okazuje się, że istnieje silny związek między spożywaniem mleka i jego przetworów, a rozmaitymi zaburzeniami układu rozrodczego kobiet, takich jak guzy, torbiele jajników, upławy z pochwy i infekcje. Zauważa się również związek z bólami menstruacyjnymi i obfitym krwawieniem" - dodaje Anna Grzechowiak.

Pomidorki i cytrusy – unikajmy zimą



Surowe owoce i warzywa to dla wielu osób synonim zdrowego odżywiania. Nie zawsze jednak

świeży ogórek czy pomidor będzie korzystny dla naszego zdrowia. Przede wszystkim powinniśmy zwracać uwagę na sezonowość produktów, dlatego że sałata, ogórki, pomidory czy cytrusy jedzone zimą, będą wychładzały organizm i dodatkowo obniżały odporność. „Unikajmy też mrożonek – nie niosą ze sobą wartości energetycznej, a także – wody mineralnej i napojów gazowanych, czarnej kawy czy herbaty – to produkty, które zakwaszają nasz organizm i mocno go wyziębiają” - wyjaśnia ekspertka.

Ogrzać macicę – czyli jedzenie na poczęcie



Problemy zajściem w ciążę często zmuszają kobietę do skupienia się na własnym ciele i bycia

uważnym, na wysyłane przez nie sygnały. Pierwszym krokiem jest obserwacja cyklu miesięcznego, w czym niezbędne może się okazać stosowanie komputera cyklu Baby-Comp. Warto też przemyśleć swój sposób odżywiania - jest szczególnie istotny w momencie, kiedy od miesięcy na próżno staramy się o dziecko. „Jeżeli kobieta długo nie może zajść w ciążę, a nie ma przeszkody stricte medycznej np. związanej z nieprawidłowościami cyklu, to często taki stan rzeczy jest wynikiem niedoborowego organizmu kobiety” - wyjaśnia dietetyczka - „Kobieta nie ma nadmiaru, który mogłaby przekazać dziecku. Mówiąc bardzo obrazowo – jej drogi rodne to zamrażalka, a nie ciepły inkubator, który sprzyja zagnieżdżeniu się zarodka. Dieta na poczęcie ma na celu ogrzanie dróg rodnych kobiety i ich wzmocnienie przez właściwe odżywianie. Podstawą są tutaj przynajmniej trzy ugotowane posiłki dziennie, w tym ciepłe śniadania (np. kasza), ciepłe obiady obfitujące w ryby i fasolki, oraz ciepłe kolacje (np. w postaci zupy).”

Co jeszcze jeść?



Pozytywnie wpływają na organizm kobiecy wszelkie kasze, w szczególności jaglana, a także

gotowane, duszone, pieczone, sezonowe warzywa. Spożywajmy zupy warzywne, ryby. Unikajmy

wszelkiego rodzaju sztucznych dodatków i uważajmy na mięso hodowlane. „Pędzone mięso z ferm hodowlanych, zawiera dużą ilość chemikaliów, sterydów i leków. Panie, które preferują hodowlany drób, mogą doświadczyć problemów z gospodarką hormonalną. W tym miejscu warto także dodać, że soja – ze względu na zawartość fitoestrogenów w budowie podobnych do estradiolu, głównego hormonu żeńskiego, jest bardzo polecana Paniom w okresie menopauzalnym. Dla Pań w innym okresie życia - nie będzie już tak korzystna” - tłumaczy Anna Grzechowiak.

Jak zatem widać słodkie przekąski, nadmiar nabiału czy brak ciepłych posiłków w ciągu dnia może skutkować problemami natury kobiecej. Powrót do naturalnego, tradycyjnego sposobu odżywiania zapewni nam zaś optymalne zdrowie, także w sferze intymnej.