Zakażenia wirusem HIV nie można wykryć w okresowych badaniach wykonywanych, np. z racji pracy zawodowej. Jedyną możliwością zweryfikowania, czy mogło dojść do zakażenia, jest wykonanie testu w kierunku oznaczenia przeciwciał skierowanych przeciwko wirusowi HIV. Taki test możesz wykonać anonimowo (bez podawania jakichkolwiek danych) w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych. Test w kierunku diagnostyki HIV wykonywany jest bezpłatnie oraz bez jakiekolwiek skierowania. Lista takich punktów wraz z adresami i godzinami przyjęć, dostępna jest na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS – http://www.aids.gov.pl.

Niepewność

Musisz jednak wiedzieć, że w teście nie poszukuje się samego wirusa HIV, a przeciwciał skierowanych przeciwko niemu. Owe przeciwciała pojawiają się w następstwie zakażenia HIV. Żeby pojawiły się w ilości, która będzie mogła zostać wykryta przez test, powinny minąć przynajmniej 3 miesiące od czasu zakażenia organizmu. Jeśli zdecydujemy się na wykonanie testu przed upływem tego czasu, wynik będzie ujemny, co wcale nie oznacza, że Twój organizm jest całkowicie zdrowy. Może to być tylko informacja, że przeciwciał przeciwko wirusowi HIV jest jeszcze w organizmie zbyt mało, aby mogły zostać wykryte przez test.

Ujemny, dodatni…

Ujemny wynik testu wykonanego przynajmniej 3 miesiące po tym, jak organizm danej osoby został zainfekowany, świadczy o braku obecności wirusa HIV, z kolei test dodatni powinien świadczyć o obecności infekcji. Zdarza się jednak, że wynik ten jest fałszywie dodatni. Dzieje się tak z różnych przyczyn. Dlatego też dodatni test przesiewowy kwalifikuje daną osobę do kolejnego testu zwanego Western blot. Ten test również poszukuje przeciwciał, ale skierowanych przeciwko szczególnym składnikom wirusa.

Dopiero dodatni wynik testu Western blot świadczy o zakażeniu HIV.

