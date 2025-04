fot. Fotolia

Katar stanowi główną przyczynę problemów ze swobodnym oddychaniem – tak twierdzi aż 70% pytanych Polaków (wynika z badania przeprowadzonego w ramach kampanii „Oddychaj przez nos, oddychaj lepiej”).

Co czwarty Polak boryka się z tą nieprzyjemną dolegliwością raz na miesiąc, a co drugi od 4 do 6 razy w roku. Ryzyko wystąpienia kataru można jednak zmniejszyć poprzez codzienną higienę nosa.

Gdy nos jest niedrożny…



Zaburzenie drożności nosa i zmiana toru oddechowego z nosowego na ustny powoduje szereg miejscowych i ogólnych problemów zdrowotnych, tj. ból wewnątrz nosa, bóle głowy, chrapanie, pogorszenie słuchu, senność oraz ogólne pogorszenie samopoczucia.

Oddychanie przez usta sprawia także, że jesteśmy bardziej narażeni na infekcje, ponieważ wdychamy powietrze, które nie jest właściwie oczyszczone.

Prawidłowy oddech przez nos chroni delikatną tkankę płuc przed uszkodzeniami spowodowanymi działaniem zimnego i suchego powietrza. Mogą one być wywołane nawet drobnymi cząsteczkami kurzu czy innych zanieczyszczeń. Nie bez powodu więc powinniśmy dbać o to, aby nasz nos był drożny.

Sprawdź kondycję swojego nosa!



Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakim dobrodziejstwem jest możliwość swobodnego oddychania przez nos. Istnieją proste metody umożliwiające każdemu z nas samodzielne sprawdzenie drożności nosa i ocenę jego ogólnej kondycji. Do ich przeprowadzenia wystarczy nam kostka cukru lub lusterko.

Cukier a sprawność nosa, czyli tajemnica testu sacharozowego – rozpuść łyżeczkę cukru w łyżce wody i kilka kropli powstałego roztworu umieść w przedsionku nosa. Po kilkunastu minutach, dzięki pracy rzęsek przesuwających śluz wraz z roztworem sacharozowym, powinieneś poczuć w gardle słodki smak. To będzie dowód na prawidłową pracę aparatu śluzowo–rzęskowego, ponieważ wydzielina została poprawnie przetransportowana w kierunku jamy nosowo-gardłowej.

rozpuść łyżeczkę cukru w łyżce wody i kilka kropli powstałego roztworu umieść w przedsionku nosa. Po kilkunastu minutach, dzięki pracy rzęsek przesuwających śluz wraz z roztworem sacharozowym, powinieneś poczuć w gardle słodki smak. To będzie dowód na prawidłową pracę aparatu śluzowo–rzęskowego, ponieważ wydzielina została poprawnie przetransportowana w kierunku jamy nosowo-gardłowej. Obłoki na lusterku, czyli sprawdź jak oddychasz – przyłóż lusterko do nosa i przez kilkanaście sekund oddychaj tylko jedną stroną nosa. Następnie powtórz to samo ćwiczenie, wykorzystując do oddychania drugą dziurkę. Jeżeli na lusterku pojawią się obłoki pary o podobnym kształcie i wielkości mamy odpowiedź – nos jest sprawny!

Aby przywrócić swobodny oddech…



W ciągu doby przez nos przepływa około 14 tysięcy litrów powietrza, czyli 7-9 litrów na minutę. Już około 3 tysiące lat temu indyjscy jogini jako pierwsi zwrócili uwagę, że higiena nosa pozytywnie wpływa na zachowanie zdrowia.

Według indyjskiej hatha-jogi duże znaczenie mają regularne zabiegi oczyszczające nos, takie jak:

neti – zabieg polegający na oczyszczaniu jamy nosowej za pomocą włókien wprowadzanych do nozdrzy i wyciąganych przez usta. Do tego celu używano taśm bawełnianych o długości około 45 centymetrów;

– zabieg polegający na oczyszczaniu jamy nosowej za pomocą włókien wprowadzanych do nozdrzy i wyciąganych przez usta. Do tego celu używano taśm bawełnianych o długości około 45 centymetrów; dżalaneti – naturalna, prosta i skuteczna metoda oczyszczania zatok. Polega na wciąganiu wody lub solanki przez nos i usuwaniu przez usta. Bardziej zaawansowani jogini pobierali płyn przez usta i usuwali go przez nos;

– naturalna, prosta i skuteczna metoda oczyszczania zatok. Polega na wciąganiu wody lub solanki przez nos i usuwaniu przez usta. Bardziej zaawansowani jogini pobierali płyn przez usta i usuwali go przez nos; kapãlabhãti – metoda oczyszczania nosa i zatok przynosowych powietrzem przy użyciu odpowiedniej techniki oddychania. Jogini wykonywali ją jako trzeci i jednocześnie ostatni zabieg oczyszczania jamy nosowej.

Jak współcześnie radzimy sobie z zatkanym nosem?



Według badania przeprowadzonego w ramach kampanii edukacyjnej „Oddychaj przez nos, oddychaj lepiej”, około 3/4 badanych stara się jak najszybciej przywrócić drożność nosa – najchętniej sięgając po produkty w postaci aerozolu (57% badanych). Najmniejszą popularnością cieszą się domowe sposoby – wybiera je jedynie 16% badanych. Jak widać coraz mniej z nas wierzy w skuteczność picia herbaty z majerankiem czy wdychanie startego chrzanu w walce z katarem.

– Dolegliwości spowodowane niedrożnością nosa i oddychaniem przez usta mogą dotknąć także gardło, zatoki, uszy czy głowę, ponieważ w tych okolicach lokalizuje się ból. Pacjenci często skupiają się tylko na usunięciu nieprzyjemnych objawów choroby i tym samym nie leczą jej przyczyn. Dlatego w takich przypadkach zwracam ich uwagę na konieczność codziennej profilaktyki i oczyszczania nosa. Te kilka minut dziennie poświęconych na higienę jam nosa może ustrzec nas przed chorobami i poważniejszymi powikłaniami – ­dodaje dr Robert Szamborski.

Jedynie drożny nos zapewnia prawidłowe oddychanie. Podstawą jest codzienna, profilaktyczna toaleta nosa – można do tego użyć preparatów na bazie wody morskiej, które przywracają i utrzymują optymalne warunki w jamach nosa, zapewniając ich sprawne funkcjonowanie.

Więcej materiałów na temat roli nosa i znaczenia prawidłowego oddychania znajduje się w na stronie www.oddychajlepiej.pl.

