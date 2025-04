Rodzaj skóry warto jest sprawdzić, aby dobrać odpowiednie kosmetyki pielęgnacyjne. Bibułka prawdę Ci powie...Aby jednoznacznie określić typ cery, najlepiej jest się wybrać do specjalisty – dermatologa. Jeśli nie mamy takiej możliwości – można wykonać prosty test z bibułką. Jeśli po przyłożeniu bibułki do skóry twarzy nie zaobserwujemy wchłaniania łoju – mamy do czynienia ze skórą suchą. Jeśli po przyłożeniu bibułki we wszystkich obszarach twarzy obserwujemy absorbcję sebum – prawdopodobnie nasza skóra reprezentuje typ tłusty. Jeśli bibułka wchłonie nieznaczne ilości łoju – naszą cerę możemy określić jako typ normalny. Jeśli granice we wchłanianiu sebum są wyraźne, na korzyść strefy T – mamy do czynienia ze skórą mieszaną.

