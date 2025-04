Autorem książki „Jak szybko i skutecznie rzucić palenie?” jest Dirk Treusch, który szkoli lekarzy, psychologów i terapeutów w kwestii hipnozy i psychologii energetycznej. Za tym, że jest autorytetem w tych dziedzinach, przemawia też fakt, że od kilkudziesięciu lat pracuje z osobami uzależnionymi od papierosów, prowadzi warsztaty i seminaria.

Już w pierwszych stronach książki Dirk Treusch pisze: „odstraszanie nie działa”. Na nic więc straszenie palaczy chorobami, umieszczanie zdjęć chorych na paczkach papierosów, mówienie, że papierosy to trucizna. Kto chce palić, będzie palić. Autor książki zwraca też uwagę na brak wiarygodności wśród lekarzy, z których co piąty jest uzależniony od nikotyny. Jak więc rzucić palenie i przekonać palaczy do zerwania z nałogiem?

Podstawą techniki Dirka Treuscha, która ma uwalniać od potrzeby zapalenia papierosa, jest metoda opukiwania zaczerpnięta z psychologii energetycznej. Autor krok po kroku wyjaśnia, na czym ona polega i jak ją przeprowadzić.

Język, którym posługuje się D. Treusch, jest prosty, a w jego wypowiedziach wiele jest zwrotów do czytelnika. Dzięki temu mamy wrażenie rozmowy z autorem, uczestniczenia w jego potoku myśli.

Zaletą książki są skrupulatne opisy oraz klarowne wyjaśnienia połączone z działającymi na wyobraźnię porównaniami. Dodatkowo niektóre rozdziały zostały wzbogacone w proste rysunki obrazujące działania, które należy wykonać.

Ciekawostką są tzw. Karty pracy – miejsca do wypełnienia, które można samodzielnie uzupełniać. Karty są dodatkową pomocą w procesie rzucania palenia.

Książkę polecamy każdemu, kto chce rzucić palenie, ale do tej pory mu się to nie udało, a przy tym każdemu, kto jest otwarty na niestandardowe sposoby walki z nałogiem.

