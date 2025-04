Morfina należy do opiatów i opioidów, czyli alkaloidów, które otrzymuje się z maku lekarskiego (lub syntetycznie). Do tej grupy substancji należą także m.in.: heroina, kodeina, kompot makowy ( tzw. polska heroina), metadon, fentanyl i dolargan. Po raz pierwszy wyizolowano ją z opium w 1804 r. i przypisano jej właściwości przeciwbólowe i nasenne. Jeszcze na początku XX w. można ją było kupić w aptece bez recepty! Jednak rosnąca liczba osób uzależnionych od morfiny sprawiła, że stopniowo zaczęto wycofywać ją z masowego obrotu. Obecnie używa się jej do leczenia bólu m.in. w przebiegu choroby nowotworowej.

Reklama

Jak stosuje się morfinę

Morfina to środek, który uśmierza najsilniejsze rodzaje bólu. Podaje się ją osobom z zaawansowaną chorobą nowotworową, po świeżo przebytym zawale, po wypadkach, operacjach. Niestety, nie ma morfiny, która nie byłaby uzależniająca. Nawet ta podawana w celach leczniczych może prowadzić do uzależnienia. Dlatego stosowanie jej zawsze powinno odbywać się pod okiem lekarza (wówczas ryzyko uzależnienia jest niewielkie).

Jak uzależnia morfina?

Stosowana jako narkotyk, a nie lek już po 1-2 użyciach uzależnia psychicznie (wywołuje ochotę na ponowne sięgnięcie). Po kilku razach uzależnia także fizycznie. Wówczas również ciało domaga się kolejnej dawki narkotyku (po zażyciu morfiny nie odczuwa się głodu, pojawia się senność, błogość, spadek ciśnienia). Gdy jej nie dostanie, pojawiają się objawy odstawienne:

drżenie mięśni,

mdłości,

niepokój,

stany lekowe,

bóle mięśni,

łzawienie oczu.

W skrajnych wypadkach może dojść nawet do zaburzeń krążenia, a nawet zawału. Co ciekawe, objawy odstawienne utrzymują się krótko 2-3 dni, a po około tygodniu organizm jest całkowicie odtruty. Problem niestety nie mija, bo człowiek boryka się wciąż z uzależnieniem psychicznym.

Uwaga! Opiaty, w tym także morfina, należą do najbardziej wyniszczających narkotyków. Powodują ponad 50 proc. zgonów z przedawkowania. W leczeniu oprócz terapii psychologicznej stosuje się również metadon.

Polecamy!

Heroina - przerażający narkotyk... Co powinnaś o niej wiedzieć?

Jak działa kodeina? Kiedy warto po nią sięgać?

Reklama

5 leczniczych właściwości marihuany