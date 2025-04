Bardzo często używam porównania, że każdy z nas żyje w swoim własnym matriksie, i kiedy już sobie w pełni zdasz z tego sprawę, to dalej masz wybór: albo dalej innym pozwalać w pełni kontrolować Twoją rzeczywistość, albo zacząć ją samemu kreować. Możesz wybrać: niebieska lub czerwona pigułka.Jeżeli chciałbyś, żeby Twoja rzeczywistość została taka, jaka jest, to pewnie nie czytałbyś tej książki, więc zajmijmy się drugą opcją. Żeby móc zmieniać swój świat, najpierw dobrze byłoby zmienić zasady, które nim kierują.Teraz zajmujemy się tym, jak tworzyć przyjaźń, więc zajmiemy się tymi regułami, które rządzą Twoimi regułami w relacjach z innymi. To znaczy — rządziły do tej pory, bo Ty możesz sam decydować, jakie one będą!

