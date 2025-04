Jak uchronić dziecko przed toksokarozą?

Czy wiesz, co to jest toksokaroza? Toksokaroza to niezwykle niebezpieczna choroba wywołana przez pasożytnicze robaki o nazwie toksokara. Ponieważ chorobę przenoszą nasi czworonożni przyjaciele, na zakażenie szczególnie narażone są dzieci. Jak je ustrzec przed tą chorobą?