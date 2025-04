fot. Fotolia

Dr n. med. Andrzej Depko, neurolog, seksuolog i prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej przestrzega przed ryzykownymi zachowaniami seksualnymi podejmowanymi przez młodych ludzi na imprezach masowych. Jego opinie potwierdzają przedstawiciele organizacji pozarządowych edukujących młodzież na festiwalach oraz eksperci zajmujący się problemem HIV w Polsce. Co robić, żeby zmniejszyła się liczba osób zakażających się tym wirusem przed 20. rokiem życia? Mają w tym pomóc programy, które odbędą się w ramach piątej edycji konkursu Pozytywnie Otwarci.

Świadomość, że prezerwatywy chronią nie tylko przed ciążą, ale także przed chorobami zakaźnymi jest wciąż mała. Ludzie nie zdają sobie sprawy z całej puli chorób przenoszonych drogą płciową. Szczególnie młodzi, idący np. na imprezę. Nie mają ze sobą prezerwatyw. A jak widzą ładną, czystą i zdrowo wyglądającą osobę, to zakładają, że na pewno jest zdrowa. To złudne myślenie. Zwłaszcza, że imprezy masowe sprzyjają ryzykownym zachowaniom seksualnym. Opadają systemy kontroli, pojawiają się za to stany euforyczne oraz poczucie jedności i szczęścia. Nietrudno w takich sytuacjach o przypadkowy seks, który może źle się skończyć – powiedział dr n. med. Andrzej Depko.

Jest się czym martwić i nad czym zastanawiać. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, co roku w Polsce HIV zakaża się ponad 1000 osób. Co gorsza, według szacunków UN AIDS, ponad 50% zakażeń wirusem dotyczy osób między 16. a 24. rokiem życia. Prawie 60% osób żyjących z HIV to ludzie poniżej 30-stki. Według Roberta Łukasika ze Zjednoczenia „Pozytywni w Tęczy” w Polsce co 10. osoba seropozytywna zakaziła się przed 20-stką. W szybkim tempie wzrasta też liczba zakażeń wśród osób w wieku 30-39 lat.

Dlatego właśnie jednym z celów piątej edycji konkursu Pozytywnie Otwarci jest edukacja i profilaktyka chorób przenoszonych drogą płciową w tym zakażeń HIV, HCV, HBV skierowana do młodych ludzi uczestniczących w imprezach masowych, takich jak festiwale muzyczne, a także dyskoteki i kluby nocne.

Pracy edukatorom nie zabraknie. Polski kalendarz festiwali muzycznych wygląda naprawdę imponująco. W tym roku warto zwrócić uwagę na takie wydarzenia jak m.in:

Orange Warsaw Festival - 12-14 czerwca 2015, Warszawa

Life Festival Oświęcim - 17-20 czerwca 2015

Halfway Festival - 26-28 czerwca 2015, Białystok

Metal Hammer Festival - 27 czerwca 2015, Katowice – Spodek

Open'er Festival - 1-4 lipca 2015, Gdynia

Hip Hop Projekt Ełk - 2-7 lipca 2015

D.I.Y. Hardcore Punkfest - 10-12 lipca 2015, Gdynia

Castle Party - 16-19 lipca 2015, Bolków

Jarocin Festival - 17 lipca-19 lipca 2015

Audioriver Festival - 24-26 lipca 2015, Płock

Sunrise Fest - 24-26 lipca 2015, Kołobrzeg

Przystanek Woodstock - 30 lipca-1 sierpnia 2015, Kostrzyn Nad Odrą

Ostróda Reggae Festival - 6-9 sierpnia 2015

OFF Festival - 7-9 sierpnia 2015, Katowice

Hip Hop Kemp - 20-22 sierpnia 2015, Hradec Králové, Czechy

Cieszanów Rock Festival - 20-23 sierpnia 2015

Regałowisko - 20-22 sierpnia 2015, Bielawa

Tauron Nowa Muzyka - 20-23 sierpnia 2015, Katowice

Live Music Festival - 20-22 sierpnia 2015, Kraków

Soundrive Fest - 2-5 września 2015, Gdańsk Stocznia

To aż 20 dużych imprez. Mniejszych wydarzeń i tysięcy imprez klubowych nie sposób wymienić. To dobra wiadomość, ale niestety wiążąca się z ryzykiem rozprzestrzeniania się HIV.

– Czas skończyć z przekonaniem, że ‘HIV dotyczy wszystkich tylko nie mnie, bo ja nie należę do grupy ryzyka’. Grup ryzyka nie ma. Są jedynie ryzykowne zachowania seksualne, a do nich należy uprawianie seksu bez zabezpieczenia. Dlatego tak ważna jest edukacja młodzieży. V edycja konkursu Pozytywnie Otwarci to szansa dla wszystkich organizacji i instytucji, które pragną dotrzeć z profilaktyką HIV/AIDS tam, gdzie dotąd było jej za mało. Serdecznie zapraszam do udziału – powiedział Paweł Mierzejewski, koordynator programu Pozytywnie Otwarci.

– W Polsce, od początku epidemii HIV, wykryto ponad 18 tysięcy nowych zakażeń tym wirusem. W rzeczywistości seropozytywnych może być jednak dużo więcej. HIV zakażają się coraz młodsze osoby. Dzięki staraniom Krajowego Centrum ds. AIDS najnowocześniejsze nawet leki antyretrowirusowe dostępne są u nas bezpłatnie dla wszystkich ubezpieczonych. Z tym wirusem można dziś żyć długo i relatywnie komfortowo, ale trzeba wiedzieć o zakażeniu. Tymczasem w kierunku HIV przebadał się najwyżej co 10. Polak. To powinno się zmienić. Młodzi ludzi powinni wiedzieć, że po każdym ryzykownym kontakcie seksualnym taki test to po prostu konieczność - dodał Michał Kaźmierski, dyrektor generalny firmy Gilead Sciences Poland.

Niezwykle istotnym obszarem tegorocznego konkursu Pozytywnie Otwarci jest także temat edukowania pacjentów z HIV w kwestii adherencji, czyli stosowania się do zaleceń lekarzy. Eksperci są zgodni: leczenie HIV może być skuteczne tylko pod warunkiem skrupulatnego przyjmowania leków zgodnie ze wskazaniem lekarza prowadzącego. Niestety nie wszystkie osoby seropozytywne o tym pamiętają.

V edycja konkursu Pozytywnie Otwarci skierowanego do organizacji pozarządowych, organów samorządów lokalnych i publicznych placówek ochrony zdrowia działających na rzecz profilaktyki HIV/AIDS oraz osób żyjących z HIV potrwa do 26 czerwca 2015 roku. Do wygrania są granty finansowe na kwotę do 20 tys. złotych na wdrożenie najciekawszych projektów działań edukacyjnych.

Od 2011 roku w ramach konkursu wdrożono już kilkadziesiąt różnych projektów. Wszystkie informacje na temat programu Pozytywnie Otwarci dostępne są na stronie www.pozytywnieotwarci.pl

Konkurs prowadzony jest pod patronatem Krajowego Centrum ds. AIDS, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Wojewody Mazowieckiego, Służby Zdrowia i Wydawnictwa Termedia. Granty ufunduje Gilead Sciences Polska Sp. z o.o.

