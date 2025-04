Musimy jednak pamiętać, że nawet gdy posiadamy jednego, stałego partnera seksualnego nadal należymy do grupy podwyższonego ryzyka. Może się bowiem zdarzyć, że nasz partner zaraził się wirusem brodawczaka ludzkiego, nie mając tego świadomości (infekcja przebiega bezobjawowo), a ponieważ wirus potrafi utrzymywać się w organizmie przez bardzo długi czas, istnieje ryzyko przeniesienia go na kolejne partnerki.

Tak więc, trudno zapobiec samej infekcji HPV, niemniej jednak cały czas sukcesywnie kontrolując stan naszego zdrowia, mamy szansę na szybkie wykrycie infekcji i podjęcie skutecznego leczenia.

W jaki sposób zapobiec groźnym skutkom zakażenia HPV?

Obecnie na rynku dostępne są trzy sposoby:

• cytologia,

• test molekularny na HPV,

• szczepionka na HPV.

HPV we wczesnych fazach jest całkowicie wyleczalny!

Cytologia

Cytologia jest badaniem, którego zadaniem jest wykrycie wczesnych zmian chorobowych. Gdyby każdej kobiecie choć raz w życiu wykonano cytologię, śmiertelność spowodowana rakiem szyjki macicy spadła by aż o 40%! Regularne zgłaszanie się na badanie cytologiczne pozwala kontrolować stan zdrowia kobiety oraz zapobiec rozwojowi raka szyjki macicy.

Test na HPV

W przeciwieństwie do cytologii nie wykrywa zmian spowodowanych przez wirusa brodawczaka ludzkiego, a identyfikuje jego obecność w organizmie kobiety oraz mężczyzny. Cytologia jest badaniem skierowanym do kobiet. Natomiast testowi na HPV poddać się mogą zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Test molekularny na HPV może nie tylko zidentyfikować obecność wirusa w organizmie, ale także pozwoli na określenie jego typu i stopnia niebezpieczeństwa dla Twojego zdrowia oraz życia.

Szczepionka na HPV

Polskie Towarzystwa Medyczne rekomendują przeprowadzanie rutynowych szczepień nastolatek na HPV. Zdaniem lekarzy dzięki nim możliwe jest znaczne obniżenie ryzyka wystąpienia raka szyjki macicy i innych zmian wywoływanych przez wirusa brodawczaka ludzkiego. Obecnie na rynku polskim dostępna jest szczepionka Silgard skierowana przeciw czterem typom wirusa HPV 6, 11, 16 i 18. To właśnie onkogenne typy tego wirusa (16 i 18) są odpowiedzialne za 70 procent przypadków raka szyjki macicy na świecie.

