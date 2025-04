W jaki sposób powstaje zapalenie przewlekłe?

U osób, u których ostre zapalenie ucha środkowego nie było doleczone lub nie zarósł utworzony otwór w błonie bębenkowej, dojść może do rozwinięcia się przewlekłego zapalenia ucha. Wówczas namnażanie się bakterii jest szczególnie łatwe - mają one do dyspozycji małą, ciepłą, niechronioną niczym szczelinę, czyli ucho środkowe. Proces ten musi być szybko rozpoznany, by umożliwić odpowiednie leczenie.

Jak rozpoznać przewlekłe zapalenia ucha?

Jeśli w ostatnim czasie doszło u Ciebie do ostrego zapalenia ucha, a nadal obserwujesz u siebie wypływającą z ucha wydzielinę, zgłoś się koniecznie do lekarza laryngologa. To schorzenie nie musi boleć! Szybka reakcja może zapobiec rozwinięciu się bardzo groźnych powikłań.

Jak dzielimy zapalenia ucha środkowego?

Zapalenia ucha środkowego dzielimy na trzy grupy. Zapalenie proste ma łagodny przebieg i nie powoduje komplikacji mimo perforacji błony bębenkowej. Odmiana wysiękowa u osób starszych powstaje najczęściej jednostronnie przy niedrożnej trąbce słuchowej. Dla lekarza laryngologa jest to sygnał, by poszukiwać zmian rozrostowych w obrębie gardła. Może przechodzić na mózg i móżdżek oraz powodować porażenie nerwów. Mechanizm zapalenia perlakowego, najcięższego, opiera się na powstaniu w uchu wewnętrznym tworu z mas m.in. naskórka, który na swej powierzchni zawiera silne enzymy rozpuszczające kość. W tym przypadku niezbędna jest operacja, a powikłania pod postacią porażenia nerwu twarzowego i uszkodzenia błędnika (skutkujące zaburzeniami równowagi).

Tego się boimy najbardziej...

Do najczęstszych wśród seniorów powikłań przewlekłego ucha środkowego należy zapalenie wyrostka sutkowatego. Jest to wyrostek kostny mieszczący się u spodu czaszki za uchem i w normalnych warunkach wypełniony przestrzeniami powietrznymi. Kiedy dochodzi do jego zapalenia, pacjent odczuwa ogromny ból oraz widoczne jest zaczerwienienie i obrzęk tej okolicy. Jeśli bakterie naczyniami krwionośnymi dostaną się do ośrodkowego układu nerwowego, mogą powodować zapalenie opon mózgowych, ropnie oraz porażenie nerwów.