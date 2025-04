Senior też ma prawo grymasić!

Często w starszym wieku pojawiają się zaburzenia apetytu. Może być on nadmiernie pobudzony i dawać o sobie znać w najmniej oczekiwanych momentach (na przykład w nocy). Może też być zmniejszony i jedzenie staje się nieprzyjemną koniecznością. Osoby, które przygotowują posiłek dla seniora, powinny pamiętać o tym, by danie było przyrządzone estetycznie i zachęcało do jedzenia. Taki efekt można osiągnąć przez umiejętne rozplanowanie posiłku i przygotowywanie tego, co leży w guście seniora.

Przy rodzinnym stole...

Atmosfera podczas posiłku jest niezmiernie ważna. Naukowcy udowodnili, że trawienie jest bardziej efektywne, jeśli posiłek zjedzony jest w miłym i przyjaznym otoczeniu. Taki wspólny, rodzinny obiad to prawdziwe dobrodziejstwo. Poza tym, że scala rodzinę i pozwala jej pobyć ze sobą w zabieganym dniu, sprawia, że głowa rodziny (senior) czuje się naprawdę ważna – jednoczy całą rodzinę. Starajmy się, aby choć jeden posiłek w ciągu dnia (lub tygodnia – w zależności od warunków) mógł być zjedzony w towarzystwie wszystkich osób w najbliższej rodzinie.

Mało, ale często

To podstawowa zasada dietetyczna. Małe, częste posiłki pozwalają układowi pokarmowemu na odpowiednią i systematyczną pracę w ciągu całego dnia i zapewniają odpowiednie „paliwo” energetyczne do aktywności w ciągu całego dnia.

Pamiętaj o lekach!

Obciążenia organizmu seniora wymagają wspomagania środkami farmaceutycznymi. Pamiętaj dokładnie o zaleceniach lekarskich – niektóre leki muszą być przyjmowane na czczo, inne w trakcie posiłku, jeszcze inne jakiś czas po nim. Uwzględnij dokładnie czas pomiędzy posiłkami na odpowiednie podanie leków. Zapewnij zawsze seniorowi świeżą wodę do popicia leków. Nie każdy potrafi je połknąć bez potrzeby przepijania wodą.

Nie ingeruj w gusta!

Jeśli starsza osoba wyraźnie daje znać, że czegoś nie lubi, musisz to uszanować. Nawet jeśli przez kilkanaście ostatnich lat to była ulubiona potrawa, senior ma prawo zmienić swoje przyzwyczajenia. Wahania apetytu nie muszą dotyczyć jedynie ilości spożywanych posiłków (wzmożony lub zahamowany apetyt), ale także jakości (niechęć do lubianych wcześniej dań).

Warzywa i owoce

Zapewnij seniorowi dużo tych składników w codziennej diecie. Zapotrzebowanie na witaminy wzrasta wraz z wiekiem, gdyż sporo z nich ulega wypłukaniu przez leki. Zmienia się także metabolizm (przemiana materii) u starszej osoby. Poza tym świeże warzywa i owoce mają swoje niezaprzeczalne walory smakowe, a umiejętnie podane bardzo ładnie wyglądają na talerzu i zachęcają do posiłku.

