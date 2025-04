Nadchodzi wiosna, a wraz z nią ciężki czas dla alergików. Sezon pyłków, ostrego słońca, aktywności owadów błonkoskrzydłych. Przypomnij sobie kilka zasad, które pomogą ci przetrwać tę porę roku bez objawów alergii:

1. Lecz katar sienny

Jeśli co roku wiosną męczy cię nieżyt nosa, przyjmuj leki przepisane przez lekarza. Mogą to być leki donosowe (sterydy, kromony), doustne preparaty przeciwhistaminowe lub antyleukotrieny.

2. Chroń oczy

Przy uczuleniu na pyłki, cierpią też oczy: wiosną często dochodzi do alergicznego zapalenia spojówek. By do tego nie dopuścić (lub łagodzić objawy) używaj kropli nawilżających do oczu i tzw. sztucznych łez oraz noś okulary przeciwsłoneczne z filtrami UVA i UVB.

3. Kosmetyki stosuj z umiarem

Niektóre preparaty mają w swoim składzie substancje chemiczne, które pod wpływem słońca mogą zadziałać fotouczulająco. Jeśli chcesz przebywać na słońcu, stosuj tylko niezbędne kosmetyki i wybieraj produkty hipoalergiczne.

4. Strzeż się owadów

Uczulenie na jad owadów błonkoskrzydłych np. osy zagraża życiu. Alergicy nie mogą więc rozstawać się z lekami przepisanymi przez lekarza (zwłaszcza w czasie wycieczek na łono natury).

5. Czytaj ulotki leków

Wiele leków uwrażliwia skórę na działanie promieni słonecznych. Zanim wyjdziesz na słońce, koniecznie przeczytaj ulotkę i odpowiednio się zabezpiecz.

