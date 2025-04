Dlaczego kręgosłup boli?

Bóle kręgosłupa wymieniane są jednym tchem wraz z cukrzycą, otyłością i nerwicą, i określane jako choroby cywilizacyjne. Mała aktywność ruchowa, spędzanie wielu godzin w pozycji siedzącej przed komputerem i telewizorem oraz odpoczynek na kanapie zamiast aktywności fizycznej sprawiają, że liczba osób skarżących się na dolegliwości kręgosłupa rośnie w zatrważającym tempie. Co gorsza, na częste bóle pleców skarżą się osoby coraz młodsze.

Choroby kręgosłupa

Do najczęściej występujących schorzeń kręgosłupa zalicza się dyskopatię, rwę kulszową, urazy kręgu szyjnego oraz wiele mniejszych dolegliwości, które potrafią jednak skutecznie uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie. Często nie wiemy, że schorzenia kręgosłupa przejawiają się również poprzez bóle głowy, brzucha, klatki piersiowej, a nawet uszu. Co zatem zrobić, by w dobie pośpiechu i niewielkiej aktywności fizycznej utrzymać kręgosłup w dobrej formie, aby służył nam do później starości?

Sposoby na ból kręgosłupa

Najważniejsza jest profilaktyka. Podczas wielogodzinnego siedzenia ucisk między poszczególnymi kręgami jest ogromny.

Kręgosłup najlepiej odpoczywa, gdy leżymy na boku z podkurczonymi nogami.

Nie zawsze możemy jednak pozwolić sobie na taką chwilę relaksu, dlatego ważne są częste kilkuminutowe przerwy w trakcie pracy i wykonywanie prostych ćwiczeń rozciągających. Warto też pomyśleć o zmianie siedzącego trybu życia na bardziej aktywny oraz zadbać o prawidłową dietę i komfort domowego odpoczynku, a przede wszystkim - snu.

Odpowiedni materac

Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, jak ważny jest wybór materaca. Na rynku możemy obecnie przebierać w ofertach materacy o zróżnicowanej twardości, wykonanych z różnych materiałów. Cześć z nich znajduje się w grupie wyrobów rehabilitacyjnych stworzonych z myślą o profilaktyce chorób kręgosłupa. Istotne jest, by posiadały stosowne certyfikaty potwierdzające swoje dobroczynne właściwości, nie zawierały środków alergicznych i były zrobione z materiałów ekologicznych.

Wybierając tego typu materac powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na jego konstrukcję - konstrukcja wkładu powinna zapewnić odpowiednie podparcie dla kręgosłupa, co oznacza, że w materacu powinny być wydzielone strefy różnej twardości.

Strefy te w odpowiedni sposób podpierają właściwe partie kręgosłupa i całego ciała. Występująca w pokrowcu materaca pianka wiskoelastyczna dopasowuje się do kształtu ciała i, w przeciwieństwie do sprężyn, podpiera nie wywołując nacisku.

Spędzając wiele godzin za biurkiem, w samochodzie, czy na kanapie przed telewizorem pamiętajmy o tym, że nasz kręgosłup ma nam służyć przez kolejne kilkadziesiąt lat, a drobna zmiana codziennych nawyków i zwiększenie aktywności fizycznej pozwoli cieszyć się dobrym zdrowiem i samodzielnością aż do późnej starości.

