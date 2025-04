Zapoznaj się z prostymi zasadami, które pomogą uniknąć ci infekcji intymnych, a tym samym nie zepsują urlopu.

1. Dbaj o higienę intymną.

Do tego celu używaj preparatów z pH 5,5. Pamiętaj, by myć się i wycierać od przodu do tyłu. Płyn najlepiej rozprowadzaj dłonią, ponieważ na gąbkach i myjkach zbierają się bakterie, które mogą przyczynić się do infekcji. Warto też przeznaczyć osobny ręcznik specjalnie do wycierania miejsc intymnych.

2. Tylko czystymi rękami.

Zanim dotkniesz swoich miejsc intymnych, umyj ręce. Na skórze rąk znajdują się ogromne ilości bakterii, które mogą powodować rozwój infekcji układu moczowo-płciowego.

W czasie miesiączki

1. Często zmieniaj środki higieniczne. Decydując się na dany środek higieniczny, zapoznaj się z zaleceniami producenta. Najczęściej podawany maksymalny czas stosowania jednego tamponu to 6 godzin w dzień i do 8 godzin w nocy. Podpaskę trzeba zmieniać co 2-3 godziny. Jeżeli tylko masz taką możliwość, podmywaj się przy każdej zmianie środka

higienicznego.

W czasie wakacji

1. Noś odpowiednią bieliznę.

Przede wszystkim nie powinna być zbyt obcisła, bo taka nie przepuszcza powietrza i może przyczyniać się do przenoszenia bakterii w okolice cewki moczowej. Najlepsza jest luźna i z przewiewnych tkanin, np. bawełny.

2. Noś przy sobie mokre chusteczki.

Pomogą ci zadbać o higienę w podróży lub plażowych toaletach, gdzie nie ma dostępu do bidetu lub prysznica.

3. Działaj profilaktycznie.

Przed wakacjami przez kilka tygodni stosuj probiotyki ginekologiczne (w doustnych kapsułkach, globulkach lub tamponach). Poprawią one stan twojej flory intymnej i zwiększą odporność na infekcje.