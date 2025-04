Syndrom dnia następnego, popularnie zwany kacem to przykra konsekwencja niejednej imprezy, nie tylko sylwestrowej. Na szczęście istnieją sposoby, dzięki którym możesz zapobiec poimprezowym dolegliwościom związanym z kacem, jednocześnie nie odmawiając sobie szampańskiej zabawy. Podpowiadamy, co zrobić, aby skutecznie uniknąć kaca.

Wypróbuj 3 sposoby, jak uniknąć kaca:

Trudno powiedzieć, po jakiej ilości alkoholu pojawia się kac - niektórym dokucza po kilku drinkach, inni nie miewają go wcale. Pewne jest jednak to, że zastosowanie kilku prostych zabiegów skutecznie pomaga w uniknięciu (lub choćby zmniejszeniu) przykrych dolegliwości związanych z kacem. Co powinnaś zrobić?

Przed imprezą. Przede wszystkim wyśpij się – alkohol szybciej „atakuje” osoby zmęczone. Pamiętaj również, by się najeść, to spowolni czas wchłaniania procentów. Jeśli palisz, staraj się ograniczyć papierosy – nikotyna potęguje zatrucie alkoholowe. W trakcie imprezy. Rób dwudziestominutowe przerwy między drinkami. Tyle czasu potrzebuje organizm, by przyswoić porcję alkoholu (np. kieliszek wina lub wódki). Wybieraj niegazowane alkohole (dwutlenek węgla przyspiesza wchłanianie procentów). Raczej nie pij przez słomkę, bo wtedy przetrzymujesz alkohol w ustach i już tam zaczyna się on wchłaniać. Pij jak najwięcej niegazowanej wody (najlepiej szklankę po każdym drinku). Po imprezie. Przed zaśnięciem łyknij tabletkę witaminy C, która przyśpiesza rozkład alkoholu. Rano weź prysznic – to pomoże skórze oczyszczać się z toksyn. Staraj się jak najwięcej pić. Najlepsze są: niegazowana woda i napoje izotoniczne (uzupełniają minerały), soki owocowe (zawierają cukier, który ułatwia trawienia alkoholu) oraz sok pomidorowy (ma potas, który koi nerwy). Zjedz też zupę warzywną lub jajecznicę – zawierają związki, których potrzebuje twój organizm.

Na podstawie artykułu z Pani Domu