fot. Fotolia

Reklama

Skąd się biorą kurzajki?



Kurzajki pojawiają na ciele z powodu aktywnego wirusa brodawczaka ludzkiego – HPV – który występuje w wielu odmianach i każda z nich wywołuje inny rodzaj zmian na skórze czy śluzówkach. Obecnie szacuje się,

że nawet co dziesiąty człowiek może być nosicielem tego wirusa.

Co prawda organizm w wielu sytuacjach sam potrafi zwalczyć zakażenie wirusowe, ale w przypadku kurzajek jest to znacznie trudniejsze.

Mimo to także osoby zdrowe mogą „złapać” kurzajkę – wystarczy mieć bezpośredni kontakt z nosicielem lub zachowywać się nieostrożnie w miejscach takich jak basen, sauna etc. Co ciekawe, kurzajką można także zarazić się poprzez podanie dłoni osobie, która ma aktywnego wirusa! Brodawki można też przenieść z jednego miejsca na skórze na inne, dlatego nigdy nie powinno się ich rozdrapywać.

– Brodawką można zarazić się w sytuacjach, które z pozoru miały być dla nas czasem przyjemności i relaksu. Dlatego bezpieczeństwo i zdrowy rozsądek powinny być na pierwszym miejscu. Spędzając czas na basenie, nigdy nie zakładajmy klapek obcej osoby ani nie wycierajmy dłoni ręcznikiem, który nie należy do nas – mówi mgr farmacji Aleksandra Makowska, ekspert marki Undofen. – Kurzajka jest zakażeniem powierzchniowym i najczęściej dotyczy naskórka na dłoniach i stopach, czyli najsłabiej ukrwionych części naszego ciała. Naskórek w tych partiach nie ma własnych naczyń krwionośnych, co powoduje trudność w leczeniu brodawek, ponieważ komórki z przeciwciałami mają utrudniony dostęp do zainfekowanego obszaru. W tej sytuacji powinniśmy rozpocząć leczenie już we wczesnym stadium, gdyż łatwiej nam będzie pozbyć się pojedynczej brodawki niż całego skupiska.

Kto najczęściej ma kurzajki?



Na wirusa brodawczaka ludzkiego szczególnie narażeni są:

dzieci, którym dopiero ok. 12. roku życia wykształca się w pełni system immunologiczny,

osoby o obniżonej odporności,

osoby, które mają mikrouszkodzenia skóry.

Zobacz też: Jak ustrzec się przed grzybicą skóry?

Jakie są rodzaje kurzajek?



Kurzajki są bardzo zaraźliwe i dokuczliwe. Bywają także trudne do rozpoznania, ponieważ osoby zarażone często mylą je z innymi zmianami skórnymi. Występują bowiem w kilku rodzajach i mają zróżnicowany wygląd.

Pierwszym typem są brodawki zwykłe, które mają postać grudek o kalafiorowatej powierzchni, cieliste zabarwienie i są raczej małe. Możemy też wyróżnić tzw. kurzajki płaskie, które mają nieco chropowatą i czasami lekko błyszczącą powierzchnię. Ich kolor jest także nieco ciemniejszy.

Gdzie pojawiają się kurzajki?



Kurzajki najczęściej występują na dłoniach i stopach. Zazwyczaj pojawiają się na podeszwie i powodują dotkliwy ból przy chodzeniu – mają wtedy kopulasty i brodawkowaty kształt. Na początku często bywają mylone z odciskami, ponieważ powodują podobne uczucie dyskomfortu przy chodzeniu.

Nieleczone wnikają głęboko skórę, dlatego przyczyniają się do powstawania stanów zapalnych. Dodatkowo są ciągle uciskane przez ciężar ciała, co tylko pogarsza sytuację.

Z kolei te wyrastające na dłoniach są widoczne gołym okiem – zdarza się, że jednocześnie pojawia się ich kilka, jedna obok drugiej, i w ten sposób tworzy się skupisko trudne do usunięcia.

Reklama

Jak przechytrzyć wirusa?



Każdy, kto zmaga się z kurzajkami, może się ich pozbyć w prosty i mało inwazyjny sposób. Aby to było możliwe, najlepiej zareagować w pierwszym stadium choroby, gdy są małe i nie powodują dolegliwości bólowych. Dzięki temu nie tylko unikniemy wizyty u dermatologa, ale też zaoszczędzimy sobie wiele stresu.

W początkowej fazie możemy zwalczyć kurzajki sami i już nie musimy męczyć się domowymi sposobami takimi jak smarowanie ich jaskółczym zielem czy końską maścią. Wystarczy, że sięgniemy po innowacyjne metody bazujące na nowoczesnych osiągnięciach medycyny, które możemy aplikować w domowym zaciszu.

Zobacz też: Jak wykurzyć kurzajki?

Źródło: materiały prasowe Multi PR/mn