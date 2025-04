Sposoby na łupież

Czasem wystarczy zastosowanie preparatu złuszczającego. Są jednak przypadki, kiedy trzeba zastosować bardziej inwazyjne leczenie. Dlatego też specjaliści zalecają środki sterydowe, najlepiej w płynie, ze względu na wygodę stosowania.

Poza tym obowiązkowo należy zainwestować w szampon przeciwłupieżowy.

W miarę możliwości najlepiej również zrezygnować z kosmetyków do stylizacji, takich jak: żele, pianki, lakiery, a także farby koloryzujące.

Jeżeli mamy do czynienia z łupieżem tłustym, nadmiar łusek możemy także usunąć stosując oliwkę salicylową. Dodatkowo najbardziej odpowiednie będą tutaj szampony przeciwgrzybicze. Po konsultacji z dermatologiem można sięgnąć po skoncentrowane maści i kremy. W ich skład wchodzą m.in. kwas salicylowy, siarka oraz sterydy, które mają na celu likwidowanie stanów zapalnych skóry głowy.

Dieta przeciwłupieżowa

Jako uzupełnienie kuracji powinniśmy zadbać również o dietę. Tak, tak… Dieta także ma wpływ na walkę z łupieżem. Dostarczanie wraz z pokarmem witaminy B oraz siarki wpływa korzystnie na kondycję skóry głowy, a także zmniejsza wypadanie włosów oraz reguluje wydzielanie sebum. Dlatego nasz codzienny jadłospis powinien zostać wzbogacony o jajka, drożdże, ryby, soję, orzechy itp.

Zapobieganie

Najprostszym sposobem na łupież jest po prostu profilaktyka. Zatem co możemy sami zrobić, aby nie doprowadzić do powstania tego schorzenia?

Jak już wcześniej zostało wspomniane ważna jest zdrowa dieta. Jeśli nasz organizm będzie miał pod dostatkiem składników niezbędnych mu do prawidłowego funkcjonowania, nie będzie robił nam przykrych niespodzianek w postaci łuszczenia się naskórka. Włosy należy odpowiednio pielęgnować, ale o tym chyba nie trzeba nikomu przypominać. Jeśli nasze pasma potrzebują częstego mycia, róbmy to nawet codziennie. Dobierzmy odpowiedni szampon, gdyż używanie nieodpowiedniego kosmetyku może pogorszyć sytuację. W niektórych przypadkach przyczyną łupieżu jest stres, dlatego najlepiej omijać stres szerokim łukiem, choć nie jest to łatwe do wykonania. Dodatkowo zadbajmy o aktywność fizyczną i wypoczynek na świeżym powietrzu, które jednocześnie dotlenią skórę głowy, ale również pomogą zwalczyć stres.

Pamiętajmy, że łupież jest jednym z bardziej kłopotliwych schorzeń skóry głowy. Nie należy go bagatelizować, gdyż może doprowadzić do nasilenia się problemu, np. powstania łojotokowego zapalenia skóry, które stanowi dużo poważniejszą przypadłość. Jeżeli sami nie potrafimy uporać się z łupieżem, najlepiej zgłosić się po poradę do dermatologa, który dobierze odpowiedni sposób leczenia.

