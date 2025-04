Do takich wniosków doszli amerykańscy naukowcy z Uniwersytetu Stanu Minnesota na podstawie badania, w którym uczestniczyło prawie 15 000 osób. W ciągu trwającej 17 lat obserwacji tej licznej grupy zaobserwowano wystąpienie 1520 epizodów migotania przedsionków, zaburzenia rytmu serca, w którym przedsionki serca nie kurczą się, a ich aktywność elektryczna jest całkowicie zdezorganizowana. Sprzyja to powstawaniu skrzepliny w przedsionkach, która w nieodpowiednich warunkach może oderwać się i wywołać nawet udar mózgu.

Co zrobić by nie dopuścić do takiego stanu? Odpowiedź zawiera się w trzech prostych zasadach. Po pierwsze należy utrzymywać prawidłową wagę ciała, po drugie kontrolować ciśnienie tętnicze i na koniec unikać palenia papierosów. Dzięki stosowaniu się do tych reguł można zmniejszyć swoje ryzyko migotania przedsionków aż o 57%. To jednak nie wszystko. Naukowcy przewidują, że podobny ochronny efekt będzie można zaobserwować w przypadku innych chorób układu sercowo- naczyniowego.

„Badanie to pokazuje, że nasze działania nie ograniczają się do diagnozowania osób z migotaniem przedsionków i podawania im leków zapobiegających powstawaniu udaru mózgu, ale od tej pory możliwe jest również zapobieganie migotaniu przedsionków przez zmiany w stylu życia.” – podkreśla dr Mike Knapton. Takie prewencyjne działanie jest niestety coraz trudniejsze, ze względu na współczesny styl życia, który bardzo często zachęca do niezdrowych zachowań. Więcej na temat badania można znaleźć w czasopiśmie Circulation.

Zobacz też: Jak uchronić się przed migotaniem przedsionków?

Źródło: BBC News/ kp

Reklama