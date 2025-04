Zadbaj o odżywianie

Jednym z czynników, który warto zmodyfikować, aby ustrzec się nietrzymania moczu jest właściwa dieta. Przede wszystkim powinna być ona bogata w błonnik oraz w owoce i warzywa. Taka dieta pozwoli ustrzec przed zaparciami, które są jednym z czynników ryzyka rozwoju nietrzymania moczu. Zaparciom sprzyja także nieregularne spożywanie posiłków a także brak właściwego rytmu wypróżnień. Tak więc konieczne jest nie tylko spożywanie konkretnych pokarmów, ale także jedzenie o stałych porach. Uregulowanie czasu wypróżnień nie zawsze jest prostą sprawą, jednak właściwa dieta powinna być bardzo pomocna. Aby pozbyć się zaparć należy także pić odpowiednie ilości płynów. Udowodniono, że wiele starszych osób zdecydowanie za mało pije. Powinno się wypijać co najmniej 2.5 litra dziennie.

Długie spacery

Właściwa dieta połączona z umiarkowanym wysiłkiem fizycznym pozwoli ustrzec się przed innym czynnikiem ryzyka rozwoju nietrzymania moczu – otyłością. Oczywiście sport to zdrowie, jeżeli jego uprawianie jest dostosowane do możliwości i stanu zdrowia. Wskazane są długie spacery oraz pływanie. Aktywność fizyczna wpływa także pozytywnie na ruchy jelit przez co ułatwia właściwy pasaż pokarmu przez przewód pokarmowy i zapobiega zaparciom.

Higiena

Rozwinięciu się nietrzymaniu moczu sprzyjają zakażenia dróg moczowych, dlatego formą profilaktyki jest ich unikanie. Konieczna jest odpowiednia higiena miejsc intymnych, kobiety szczególnie powinny o to dbać w trakcie miesiączek. Zakażeniom dróg moczowych sprzyja także wstrzymywanie moczu. Trzeba starać się zawsze opróżniać pęcherz, kiedy pojawia się potrzeba oddania moczu, oczywiście o ile jest to możliwe.

Nietrzymaniu moczu sprzyjają także nałogi. Zwłaszcza alkohol oraz kofeina przy nadmiernym ich stosowaniu są przyczyną zwiększonego parcia na mocz, czego konsekwencją może być nietrzymanie moczu z parć naglących.

Ćwiczenia

Pomocne w zapobieganiu nietrzymania moczu mogą być ćwiczenia wzmacniające mięśnie przepony moczowo-płciowej. Są to tzw. ćwiczenia Kegla. Polegają one na naprzemiennym napinaniu i rozkurczaniu mięśnia dźwigacza odbytu w seriach po 8-12 skurczów, przedzielonych 6 sekundową przerwą. Mogą one być wykonywane praktycznie wszędzie i w każdej pozycji.

Zadbaj o to już teraz!

Aby móc zapobiec wystąpieniu nietrzymania moczu w starszym wieku konieczna jest odpowiednia profilaktyka dużo wcześniej. Kluczem do sukcesu jest zdawanie sobie sprawy z możliwości zachorowania, zwłaszcza tyczy się to kobiet. Głównym założeniem profilaktyki nietrzymania moczu jest prowadzenie zdrowego trybu życia i dbanie o swoje ciało. Niestety nie zawsze możliwe jest zapobiegnięcie chorobie – istnieje szereg czynników ryzyka, których nie można wyeliminować. W razie zachorowania najważniejsza jest szybka diagnostyka i leczenie, które może znacząco poprawić komfort życia.

