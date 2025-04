Czym jest osteoporoza?



Osteoporoza to przewlekła choroba szkieletu, objawiająca się utratą masy kostnej, a w konsekwencji zwiększoną łamliwością kości i brakiem ich odporności na urazy i uszkodzenia.

Wbrew obiegowej opinii osteoporoza nie dosięga tylko kobiet w podeszłym wieku; coraz częściej łamliwość kości zgłaszają u lekarza nawet osoby tuż po czterdziestym roku życia.

Osteoporoza – objawy



Często osoby, u których wykryto osteoporozę, są bardzo zaskoczone lekarską diagnozą. Wszystko z powodu znikomych objawów, występujących we wczesnej fazie choroby.

Bóle kostne, szczególnie w odcinku piersiowym, bóle krzyża, częste złamania, nawet przy pozornie niegroźnych urazach, powinny być sygnałem ostrzegawczym. Wczesne rozpoznanie choroby będzie gwarancją sprawniejszego poradzenia sobie z jej następstwami, które w znaczący sposób mogą utrudnić codzienne funkcjonowanie.

Jak uniknąć osteoporozy?



Największym sprzymierzeńcem w zapobieganiu zrzeszotnienia kości jest oczywiście odpowiedni tryb życia oraz zrównoważona dieta. Wysiłek fizyczny w postaci choćby ćwiczeń ogólnorozwojowych, jak marsz czy jazda na rowerze, skutecznie zapobiegają demineralizacji kości.

Dodatkowo udowodniono, że odpowiednie obciążenie kości w wyniku aktywności fizycznej przyczyna się do wbudowywania w nie wapnia – składnika kluczowego dla zdrowia tkanki kostnej, który swoje źródło ma właśnie w spożywanych pokarmach.

Najnowsze badania dowodzą, że białko zwierzęce spożywane w nadmiarze zmniejsza zdolność przyswajania wapnia, a nawet obniża jego poziom w organizmie, gdyż wywołuje zwiększone wydalanie wapnia w moczu. Dlatego dietetycy skłaniają się ku zastępowaniu w miarę możliwości protein zwierzęcych roślinnymi.

W procesie wapnienia kości niebagatelną rolę odgrywa także fosfor. Ten pierwiastek, obecny w słodzonych gazowanych napojach, przetworach mięsnych, nabiale, słodyczach i produktach typu instant, spożywany w nadmiarze prowadzi do resorpcji kośćca, czyli utraty gęstości tkanek.

Rzuć nałogi!



Palenie tytoniu zwiększa ryzyko występowania wielu chorób, wśród których znajduje się także osteoporoza. Substancje zawarte w papierosach mogą hamować namnażanie komórek kostnych, natomiast zwiększone spożywanie alkoholu przyczyna się bezpośrednio do ich zaniku.

Także inne używki – kawa i herbata – nie działają pozytywnie na kościec, gdyż zwiększają wydalanie wapnia z moczem, podobnie jak sód – podstawowy składnik popularnej soli kuchennej. Jeśli chodzi o słodycze – również nie są wskazane.

– Wapnienie kości powoli staje się chorobą cywilizacyjną - mówi Paweł Skrzypczak z firmy Primavika – i jest to spowodowane współczesnym trybem życia. Brak aktywności fizycznej, godziny spędzane przed komputerem, dania, które można w trzy minuty przygotować z proszku… wszystkie te czynniki sprawiają, że kości stają się słabe, a ich podstawowy budulec – wapń, który dostarczać możemy tylko z pożywieniem, zostaje z nich wypłukany. Dlatego w profilaktyce osteoporozy tak ważna jest odpowiednia dieta, w której nad mięsem i przetworami mięsnymi powinny przeważać produkty zawierające białko roślinne.

Obecnie na półkach sklepowych, szczególnie tych w sklepach ze zdrową żywnością, znajdują się różnego rodzaju produkty wegetariańskie, dostosowane go trybu życia współczesnego zabieganego człowieka: pasztety sojowe, pasty drożdżowe, wegetariańskie dania obiadowe i wiele innych. Smakiem nie ustępują wcale ich tradycyjnym odpowiednikom, a zawarte w nic wartości odżywcze wspomogą nie tylko układ kostny, ale kondycję całego organizmu.

