Co może się stać?

Jednym z najgroźniejszych powikłań jest śródoperacyjne niedokrwienie mięśnia sercowego prowadzące do zawału serc. Śmiertelność w wypadku takiego powikłania to 50%. Tym bardziej zrozumiała staje się konieczność należytego dostosowania momentu i zakresu operacji do stanu zdrowia chorego.

Czynniki ryzyka

Obciążonymi ryzykiem powikłań pacjentami są osoby:

z istotnymi, wpływającymi na wydolność zaburzeniami rytmu serca;

chorujące na dławicę piersiową – CCS III lub IV, zwłaszcza niestabilną;

przechodzące wcześniej zawał serca;

cierpiące na niewyrównaną niewydolność serca – NYHA III lub IV;

– NYHA III lub IV; mające ciężką wadę zastawkową;

Wywiad i badanie przedmiotowe

U pacjentów z wyżej wymienionymi problemami, poza dokładnym badaniem i wywiadem lekarskim, należy ocenić EKG spoczynkowy oraz wysiłkowy. Uważa się bowiem, że chorzy, którzy nie są w stanie osiągnąć wysiłku rzędu 4 MET wymagają pogłębienia diagnostyki lub próby modyfikacji leczenia, by polepszyć stan pacjenta. Ostatecznością jest wykonanie koronarografii.

Brak objawów u osób, które przechodziły test wysiłkowy bądź koronarografię w okresie nie dłuższym niż 2 lata uważa się za wystarczający wyznacznik zdrowia i nie wymaga powtarzania badań.

Do grupy o pośrednim ryzyku zawału okołooperacyjnego należą pacjenci z cukrzycą i niewydolnością nerek.

Ryzykowne operacje

Należą do nich operacje rozległe, czasochłonne i wykonywane w trybie pilnym. Dotyczą przede wszystkim dużych naczyń, także obwodowych. Pośrednie ryzyko natomiast występuje przy endarterektomii tętnic szyjnych, zabiegach przebiegających z otwieraniem powłok brzusznych lub klatki piersiowej, a także niektórych operacjach ortopedycznych. Pozostałe operacje i procedury medyczne należy sklasyfikować jako te o małym ryzyku, nie wymagającym diagnostyki. Ryzyko zabiegu należy rozważyć dla każdego indywidualnie, uwzględniając najszerzej rozumiane dobro i zdrowie pacjenta.