Bezsenność, jak sama nazwa wskazuje, to problem polegający na nieodczuwaniu senności. Jeśli nie jest to chroniczne (trwające ponad 3 miesiące) schorzenie, które wymaga wizyty u lekarza i podjęcia leczenia, możemy spróbować zmienić swoje na stawienie do spania, by ułatwić sobie zaśnięcie. Jak to zrobić? Przede wszystkim nie roztrząsać wieczorem dziennych spraw i problemów. Myślmy głównie o naszej chęci odpoczynku, o zmęczeniu. Nasza fizjologia sama zadba o ociężałość powiek i spowolni oddech, jeśli pozwolimy sobie stracić kontrolę.

Reklama