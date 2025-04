fot. Fotolia

Skóra tłusta – idealne miejsce dla zaskórników



Ze skórą tłustą mamy do czynienia z powodu nadmiernego wydzielania przez nią łoju. Skóra tłusta (łojotokowa) charakteryzuje się przede wszystkim błyszczącym wyglądem i rozszerzonymi porami (są to ujścia gruczołów łojowych). Ze względu na nadmiar wydzielania łoju często pojawiają się na niej widoczne zaskórniki.

Skóra tłusta dotyczy głównie twarzy i owłosionej skóry głowy. Może sprzyjać niektórym chorobom, takim jak: trądzik, łojotokowe zapalenie skóry, łysienie, łupież. Rozpoznanie takiej skóry przeprowadza się za pomocą sebumetru.

Jak i dlaczego powstają zaskórniki, czyli wągry?



Nadmierne wydzielanie łoju powoduje, ze zmienia się jego skład (między innymi zmniejsza się procentowa zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych). Zmiany w składzie sebum, oprócz zwiększenia jego gęstości i lepkości, powodują także nieprawidłowe rogowacenie ujść mieszków włosowych. Mieszanka lepkiego łoju i niezłuszczonych keranocytów powoduje zablokowanie ujścia mieszka włosowego.

Najpierw powstaja mikrozaskórniki – wykwity pierwotne. Po kilku dniach lub tygodniach czop łoju na tyle powiększa swoja objętość, że na powierzchni pojawiają się niezapalne drobne wypukłości – zaskórniki białe, czyli zamknięte. Powstają one w wyniku nadmiernej proliferacji korneocytów w ujściu gruczołu łojowego. Natomiast kiedy namnożeniu się korneocytów towarzyszy nagromadzony łój , który w widoczny sposób rozciąga pory skóry, to mówimy wtedy o zaskórnikach otwartych, czyli czarnych wągrach. Czarny kolor pochodzi od procesów utleniania zachodzących na powierzchni skóry.

Dbaj o skórę i nie wyciskaj samodzielnie powstających zaskórników, ponieważ może to prowadzić do zakażeń i powstawania ropnych krost, grudek czy wręcz do stanów zapalnych.

Jak pozbyć się wągrów?



Ważne jest codzienne utrzymywanie higieny.

Twarz nie powinna być myta wodą i mydłem, ponieważ nasila to nadmierny łojotok.

Zaleca się używanie specjalnych preparatów, jak np. żele czy emulsje do cery tłustej. Ważne też, aby wycierać twarz czystymi środkami, np. ręcznikiem papierowym (zwykły ręcznik jest siedliskiem wielu bakterii). Następnie powinno się użyć toniku, aby przywrócić skórze prawidłowe pH.

Zaleca się stosowanie peelingów, najlepiej enzymatycznych, aby nie rozdrapać ropnych grudek. Warto używać kremów matujących, antybakteryjnych, regulujących pracę sebocytów, a także kosmetyków do makijażu zawierających substancje o działaniu antybakteryjnym.

Substancje, które powinny występować w kosmetykach do tego rodzaju skóry, to:



Substancje przeciwzapalne, antybakteryjne, łagodzące podrażnienia, np. ekstrakt z lukrecji, olejek z drzewa herbacianego, związki siarki, wyciąg z szałwii, tymianku, bajkalina z tarczycy bajkalskiej. Substancje przeciwłojotokowe, np.: kwas azelainowy, kwasy owocowe, kwas witaminy A, witaminy z grupy B (witamina B3 – niacynamid, witamina B6), a także witamian H – biotyna, ekstrakty z drożdży. Substancje ściągające, np. związki glinu, garbniki. Substancje złuszczające, np.: kwas salicylowy, kwas glikolowy, kwasy owocowe. Substancje matujące, np.: tlenek cynku, kaolin, „gąbeczki” polimerowe, dwutlenek tytanu.

Oprócz tego w kosmetykach znajdziemy wiele substancji aktywnych opartych zarówno na różnego rodzaju wyciągach z roślin, jak i owoców, a także na syntetycznych składnikach, których zadaniem jest zmniejszenie nadmiernego wydzielania się sebum i zmniejszenie przetłuszczania się skóry.

Jednocześnie, stosując kosmetyki do cery tłustej, nie możemy zapomnieć także o jej prawidłowym nawilżaniu i regeneracji. Warto szukać substancji takich jak: kwas hialuronowy, alantoina, panthenol, witaminy, koenzym Q10.

Wągry u lekarza i kosmetyczki



Jednym ze sposobów profesjonalnej walki z wągrami jest oczyszczanie twarzy u kosmetyczki. Wykorzystywane zabiegi to np.: peeling kawitacyjny, złuszczanie kwasami (najczęściej migdałowym) lub jonoforeza.

Warto wybrać się do dermatologa, który oceni stan skóry i przepisze odpowiednie leki lub maści, a także powie jak dbać o skórę. W gabinecie dermatologicznym stosuje się złuszczanie kwasem glikolowym lub zabieg mikrodermabrazji. Ostatnio dosyć popularne staje się usuwanie zaskórników metoda laserową.

Pojawiły się także różnego rodzaju urządzenia do samodzielnego oczyszczania twarzy w domu, jednak nie są polecane do skóry wrażliwej lub naczynkowej.

Autor: Joanna Perchacz, technolog Verona Products Professional