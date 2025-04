Odpowiada dermatolog Monika Serafin

Nadmierne owłosienie nad górną wargą, na brodzie, piersiach, brzuchu poniżej pępka oraz na wewnętrznej stronie ud może być związane z niedoczynnością tarczycy lub stosowaniem niektórych leków, np. sterydów. Najczęściej jednak przyczyną tej dolegliwości jest nieprawidłowe, nadmierne wydzielanie androgenów – męskich hormonów płciowych – także u kobiet. Dotyczy to pań przed menopauzą i później. Wtedy spada poziom estrogenów – żeńskich hormonów płciowych – w organizmie. Kłopotom może częściowo zaradzić stosowanie hormonalnej terapii zastępczej. Pozwala to ograniczyć dalszy wzrost włosów, ale niestety nie rozwiązuje problemu. Doraźnie trzeba więc włosy golić, usuwać za pomocą kremów do depilacji lub wosku.