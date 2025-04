Dlaczego po usunięciu gruczołu krokowego dochodzi do zaburzeń wzwodu?

W sąsiedztwie gruczołu krokowego przebiegają pęczki nerwów odpowiedzialnych za wzwód prącia. Dosyć często zdarza się, że podczas operacji usunięcia prostaty (prostatektomii) ulegają one uszkodzeniu lub też wręcz niemożliwe jest prawidłowe przeprowadzenie zabiegu bez ich naruszenia. Konsekwencją uszkodzenia tych nerwów są kłopoty z erekcją. Co prawda opracowano techniki operacyjne oszczędzające owe nerwy, jednak większość urologów jest im przeciwnych. Okazuje się bowiem, że operując chorego z rakiem prostaty przy wykorzystaniu owych metod, nawet bardzo doświadczony chirurg może pozostawić znaczną ilość komórek nowotworowych. A jest to dla pacjenta dużo groźniejsze niż ewentualne zaburzenia potencji.

Po usunięciu prostaty praktycznie wszyscy mężczyźni, niezależnie od tego, czy w trakcie zabiegu doszło do uszkodzenia nerwów, mają przez pewien czas zaburzenia wzwodu. U niektórych po kilku miesiącach stopniowo ustępują one i erekcja staje się możliwa. U innych zaś, w celu przywrócenia sprawności seksualnej, konieczne staje się zastosowanie odpowiedniego leczenia impotencji.

Pomoc farmakologiczna w problemach z impotencją

Leczenie zaburzeń erekcji powstałych na skutek usunięcia prostaty nie odbiega praktycznie od leczenia impotencji powstałej z innych przyczyn i obejmuje zarówno metody farmakologiczne jak i zabiegowe.

Najczęściej wykorzystywanymi substancjami są popularne tabletki na potencję. Przed ich zastosowaniem konieczna jest konsultacja z lekarzem i poinformowanie go o współistniejących chorobach, dolegliwościach i przyjmowanych innych lekach. Przeciwwskazaniem do stosowania środków wspomagających potencję jest nadciśnienie tętnicze i niewydolność serca, a bezwzględnie nie mogą jej używać pacjenci przyjmujący nitroglicerynę! Lek przyjmuje się około godzinę przed planowanym stosunkiem. W celu osiągnięcia pełnego efektu konieczna staje się dłuższa gra wstępna, aby „dać czas” nerwom i naczyniom miednicy na odpowiednie pobudzenie.

Popularne preparaty na wzmocnienie potencji nie są skuteczne, jeżeli podczas zabiegu doszło do uszkodzenia obu pęczków nerwowych.

Istnieją także leki stosowane miejscowo, w postaci niewielkich czopków wkładanych do cewki moczowej za pomocą specjalnego aplikatora. Po rozpuszczeniu się czopka następuje wzwód prącia.

U mężczyzn z przeciwwskazaniami do stosowania preparatów wspomagających potencję skuteczne mogą okazać się zastrzyki wykonywane do ciał jamistych prącia na kilkanaście minut przed stosunkiem.

Metody chirurgiczne jako sposób walki z zaburzeniami erekcji

Niektórzy pacjenci mogą zdecydować się na metody chirurgiczne, np. umieszczenie specjalnego podnośnika w prąciu.

W przyszłości być może skuteczną metodą leczenia zaburzeń erekcji okaże się przeszczep nerwów z innych części ciała.

Wpływ zabiegu usunięcia prostaty na erekcję w dużej mierze zależy od jakości wzwodu przed operacją. Prostatektomii poddawani są zazwyczaj mężczyźni starsi, którzy już przed zabiegiem mają kłopoty z potencją z innych powodów. Jeśli w trakcie operacji nie doszło do uszkodzenia obu pęczków nerwowych odpowiedzialnych za wzwód, jest duża szansa na powrót pełnej sprawności seksualnej w ciągu kilkunastu miesięcy po operacji.

