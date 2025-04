Galeria Handlowa Złote Tarasy w Warszawie w dniach 19-21 sierpnia 2011 była ostatnim przystankiem na mapie I edycji ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pod hasłem „Dni Konsultacji Stomatologicznych”. Mobilny gabinet odwiedził łącznie 10 polskich miast, położonych w różnych regionach kraju, i przebadał przeszło 3000 pacjentów. Głównym celem akcji było dotarcie do jak największej liczby osób, Organizatorzy umożliwili spotkania ze stomatologiem, bezpłatne, indywidualne konsultacje na temat stanu zdrowia, właściwej higieny oraz prewencji chorób zębów i jamy ustnej.

Skąd pomysł na przeprowadzenie Dni Konsultacji Stomatologicznych?

Motorem do stworzenia akcji edukacyjnej o tematyce stomatologicznej była analiza wyników badania Omnibus przeprowadzonego przez Pentor Research International, które wykazały, że 42% dorosłych Polaków ma problemy z dziąsłami, 35% cierpi na nadwrażliwość, a aż 76% osób stosujących protezy zębowe skarży się na związane z nimi uciążliwe dolegliwości, komplikujące codzienne życie. Również codzienna praktyka lekarzy stomatologów pokazała, że wielu Polaków nie zna zasad prawidłowej higieny jamy ustnej, a do gabinetu dentystycznego zgłaszają się dopiero, gdy zauważą objawy dolegliwości kwalifikujące się do leczenia.

Główną ideą akcji stała się edukacja w obszarze higieny jamy ustnej oraz prewencji chorób zębów i przyzębia, a tym samym zwiększenie świadomości Polaków w temacie dbania o zdrowy uśmiech. Kampania ma również na celu zmianę, wciąż częstego, negatywnego wyobrażenia na temat gabinetów dentystycznych i wizyt u stomatologa.

Organizacja konferencji

Merytoryczny patronat nad kampanią objęło Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, którego Prezydent, prof. Dr hab. Marek Ziętek, stanął na czele Rady Ekspertów akcji. Tworzą ją autorytety z dziedziny stomatologii: dr n. med. Danuta Nowakowska oraz dr n. med. Zofia Sozańska. Partnerem kampanii jest firma GlaxoSmithKline, znana z marek takich jak Sensodyne. Parodontax oraz Corega. W mobilnych gabinetach do dyspozycji pacjentów pozostawał wykwalifikowany personel medyczny. Każdego dnia obecnych było dwóch stomatologów zrzeszonych w PTS.

Na co organizatorzy zwracali szczególną uwagę?

Inicjatorzy kampanii postanowili, w programie „Dni Konsultacji Stomatologicznych” skupić się na trzech zasadniczych problemach zdrowia jamy ustnej, z którymi dentyści spotykają się najczęściej w codziennej pracy i które zgłaszała największa część ankietowanych z badania Omnibus:

Wrażliwość zębów Krwawiące dziąsła Protezy zębowe

Powyższe zagadnienia pozwalają również odpowiedzieć na problemy bardzo szerokiej grupy pacjentów, w różnym wieku.

Uwadze organizatorów nie umknęły również najbardziej podstawowe, a jednocześnie wyjątkowo istotne kwestie takiej jak:

Właściwa higiena jamy ustnej Profilaktyka chorób jamy ustnej Prawidłowe techniki oraz częstotliwość mycia zębów Wybór właściwej szczoteczki do zębów i częstotliwość jej wymiany Wybór odpowiedniej pasty do zębów Osad i kamień zębowy – czym są, w jaki sposób się ich pozbyć, oraz jak zapobiegać ich powstawaniu. Częstotliwość wizyt kontrolnych u stomatologa

Tematyka, jak również sam mechanizm kampanii, sprawił, że mobilne gabinety odwiedzali rodzice z małymi dziećmi, aby dowiedzieć się jak najwięcej na temat właściwego dbania o zdrowie jamy ustnej swojej i pociech. Udział w konsultacjach brała również młodzież, osoby w średnim wieku oraz ludzie starsi. Każda z przybyłych osób otrzymała odpowiedzi na nurtujące je pytania.

