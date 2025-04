Pierwsze sygnały do niepokoju powinno wzbudzić żółte zabarwienie płytki, a kolejny – jej zgrubienie i uniesienie. To schorzenie skóry wywoływane jest przez różne gatunki grzybów. Co ciekawe, choroba nie jest wynikiem nieprzestrzegania zasad higieny. Często do grzybicy może doprowadzić używanie mydła o za dużym pH, które osłabia płytkę paznokcia i naraża ją na zakażenia.

Reklama