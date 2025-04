Jak walczyć z jesiennym spadkiem formy?

Latem zwykle tryskamy dobrą energią i nie narzekamy na brak sił witalnych. Jednak wraz z pierwszymi jesiennymi dniami często pojawia się spadek samopoczucia i obniżenie formy. Jak nie poddać się sezonowemu spadkowi kondycji psycho-fizycznej organizmu? Podpowiadamy!



Jesienią większość z nas odczuwa pogorszone samopoczucie psychiczne i fizyczne. Jesteśmy apatyczni, ciągle zmęczeni, nierzadko brakuje nam motywacji i chęci do działania. To naturalna reakcja organizmu na krótkie, często pochmurne i chłodne dni. Nie oznacza to jednak, że mamy poddać się temu stanowi. Co robić, by z wigorem przejść przez jesień i zimę?

1. Nie zapominajmy o ruchu

Wiosną i latem chętnie spędzamy czas, oddając się różnego rodzaju aktywnościom sportowym. Gdy robi się chłodniej, trudniej nam zmotywować się do joggingu na świeżym powietrzu czy dojazdów do pracy rowerem. To błąd! Ruch sprzyja formie i dobremu samopoczuciu, a wydzielane przez nasz organizm, podczas uprawiania sportu, endorfiny, spawiają, że czujemy się szczęśliwsi. Zatem nie odkładajmy treningów do kolejnej wiosny, lecz znajdźmy sposoby, by ćwiczyć również zimą. Czasem odpowiednio dobrana, ocieplana odzież sportowa załatwia temat chłodu. A jeśli jesteśmy zmarzluchami, wybierzmy zajęcia sportowe pod dachem.

2. Stosujmy dietę rozgrzewającą



Gdy za oknami ziąb, warto pomyśleć o wprowadzeniu do diety pokarmów, które będą rozgrzewać organizm od środka. Doskonałym wyborem będą np. kasze, a także takie przyprawy, jak np. imbir, cynamon lub chili. Pamiętajmy również, że w chłodniejsze pory roku, organizm ma większe zapotrzebowanie na kalorie, więc myśli o diecie odchudzającej odłóżmy aż do wiosny. W chłodne jesienne wieczory, kostka ciemnej czekolady, z pewnością nam nie zaszkodzi.

3. Zadbajmy o nastrój



Pamiętajmy, że nasza kondycja psycho-fizyczna to w dużej mierze jest efektem tego, jak czujemy się w środku. Dobre samopoczcie, pozytywne myślenie oraz sprawiania sobie drobnych przyjemności z pewością pozwoli nam przetrwać miesiące jesienno-zimowe. Bez względu na to, czy naszym sposobem na jesienną chandrę będzie ruch, odpowiednia dieta, kostka czekolady czy dobra książka, jedno jest pewne, stosując zasadę drobnych przyjemności, wiosnę przywitamy w dobrej formie i doskonałym nastroju.