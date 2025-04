Leczenie – czy lindan jest niebezpieczny?



Do niedawna najczęściej stosowanym środkiem stosowanym w leczeniu wszystkich rodzajów wszawicy był lindan (Agalin, Jacutin, Kwell), pochodna DDT w postaci szamponów, kremów bądź płynów do zmywania. Jego stosowanie jest jednak kontrowersyjne z powodu ryzyka uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego i innych działań niepożądanych. Większość specjalistów zaleca więc obecnie bezpieczniejsze leki dostępne bez recepty.

Jeżeli zatem stosujesz preparat zawierający lindan, ściśle przestrzegaj zaleceń lekarza. W niektórych przypadkach świądu skóry lekarz może przepisać kortykosteroidy do stosowania miejscowego lub leki doustne, np. klemastynę.

Inne metody leczenia



Inną metodą jest ziołolecznictwo. Preparaty ziołowe z dodatkiem 4% kwasu octowego są bardzo skutecznymi środkami w leczeniu wszawicy głowy i łonowej, a preparaty w postaci kapsułek zawierających wyciąg z parzącej pokrzywy łagodzą intensywny świąd.

Ostatnio odkryto, że chryzantemy wytwarzają pyretrynę – naturalny pestycyd, zabójczy dla wszystkich rodzajów wszy. Dostępne obecnie w aptekach szampony z piretryną wykazują taka samą skuteczność jak lindan, a są znacznie bezpieczniejsze, zwłaszcza dla dzieci.

Pozbądź się pasożytów!

Leczenie zacznij od zabicia dojrzałych wszy szamponem z piretryną, dokładnie przestrzegając wskazań wymienionych na opakowaniu. Następnie, używając metalowego grzebienia o gęstych zębach, wyczesz gnidy przyczepione do włosów. Rozdziel wilgotne włosy na pasma o szerokości 2,5 cm i starannie rozczesuj od podstawy do koniuszka. Często usuwaj gnidy z grzebienia. Cała procedurę powtórz po 7–10 dniach. Jeśli wszy umiejscowiły się na rzęsach, możesz je usunąć w ciągu tygodnia, stosując naftę oczyszczoną 3–4 razy dziennie. Jeśli ta metoda zawiedzie, poradź się lekarza. Nie stosuj jakiekolwiek środka na okolicę oczu.

Wszy odzieżowe usuwa kąpiel i wyrzucenie albo poddanie zakażonej odzieży działaniu gazu. Aby zapobiec ponownemu zakażeniu wszelkimi rodzajami wszy, musisz uwolnić dom od tej plagi. Dorosłe osobniki wszy giną w ciągu 48 godzin, jeśli są pozbawione możliwości odżywiania krwią. Gnidy zaś mogą wylegnąć się nawet miesiąc później i dać nawrót zakażenia. Aby temu zapobiec, wypierz odzież osobistą, bieliznę pościelową i wszystkie inne potencjalnie zakażone przedmioty w gorącej wodzie – co najmniej 49 stopni C – i pozostaw je w gorącej suszarce na nie krócej niż 20 minut. Pranie na sucho również zabija wszy i gnidy. Odkażaj grzebienie i szczotki do włosów. Odkurzaj tapicerowane meble i dywany.

Chociaż metody samoleczenia prowadzą do wyleczenia większości przypadków wszawicy, skontaktuj się z lekarzem, jeśli wskutek świądu powstały owrzodzenia skóry.

Kąpiele w roztworze skrobi lub maczki owsianej mogą złagodzić świąd. Poradź się również lekarza w przypadku zakażenia u dziecka poniżej dwóch lat lub w przypadku nieskuteczności leków nabytych bez recepty.

Inne przyczyny świądu



Jest wiele przyczyn świądu skóry. Należy wykluczyć świerzb (również wywoływany przez pasożyty skórne), grzybice wywoływane przez dermatofity i inne zakażenia grzybicze oraz uczulenia skórne.

